River prepara un amistoso con Vélez tras el parate por la fecha FIFA y mira de reojo a la Selección Argentina

La novedad principal en el predio de Ezeiza pasó por Thiago Almada. El mediocampista, que debió retirarse con una molestia en el duelo ante el Globo, fue desafectado de la gira albiceleste tras confirmarse su lesión y regresará al club para encarar la rehabilitación. A pesar de su baja de la nómina para los partidos preparatorios, el volante estará presente en el Monumental el próximo 6 de octubre durante la despedida formal de Lionel Messi, evento al que asistirán los campeones del mundo.