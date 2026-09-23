River prepara un amistoso con Vélez tras el parate por la fecha FIFA y mira de reojo a la Selección Argentina
El Millonario trabajó en Ezeiza con un plantel reducido por las citaciones al conjunto nacional y Ponzio analiza sumar rodaje en River Camp ante el Fortín.
River no quiere perder el ritmo en medio del receso obligado por la actividad de las selecciones nacionales. Este miércoles, el plantel conducido por Leonardo Ponzio retornó a las prácticas en el predio de Ezeiza con un ojo puesto en la recuperación física de sus futbolistas y el otro en la planificación del parate, que podría incluir un encuentro informal de entrenamiento para no perder rodaje futbolístico.
La derrota sufrida frente a Huracán dejó un sabor amargo en Núñez, dejando al equipo en el octavo lugar de la Zona B por diferencia de gol y lejos de la pelea de fondo en la tabla anual. Sin competencia oficial en el horizonte cercano —el cruce frente a Sarmiento recién se disputaría el 14 de octubre y el duelo ante Estudiantes de Río Cuarto el sábado 10 en Núñez—, el cuerpo técnico evalúa organizar un amistoso a puertas cerradas este sábado frente a Vélez Sarsfield.
River, el amistoso contra Vélez y las novedades en la Selección Argentina
La iniciativa de Ponzio busca mantener activos a los futbolistas con menos minutos, una estrategia que ya implementó en semanas previas ante rivales del ascenso. Para este compromiso ante el Fortín, el entrenador no podrá contar con la nómina completa debido a las ausencias de Santiago Beltrán y Tobías Andrada, quienes permanecen concentrados con el seleccionado argentino.
La novedad principal en el predio de Ezeiza pasó por Thiago Almada. El mediocampista, que debió retirarse con una molestia en el duelo ante el Globo, fue desafectado de la gira albiceleste tras confirmarse su lesión y regresará al club para encarar la rehabilitación. A pesar de su baja de la nómina para los partidos preparatorios, el volante estará presente en el Monumental el próximo 6 de octubre durante la despedida formal de Lionel Messi, evento al que asistirán los campeones del mundo.
Una vez superado el extenso parón, el conjunto de Núñez afrontará la recta final del campeonato con la obligación de sumar de a tres. Ubicado en el octavo puesto de la tabla acumulada con 42 unidades, el Millonario necesita cosechar victorias de manera urgente para recortar la distancia de cinco puntos que lo separa de Boca y meterse en la zona de clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores.
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