Los Sub-21 más valiosos del fútbol argentino: Boca domina el ranking y River acecha el podio

El resto de la presencia xeneize reafirma el gran momento de Boca Predio. Milton Delgado (21 años) ocupa la cuarta colocación con un valor de 10 millones de euros, afianzado como pilar en la mitad de la cancha junto a Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar.

Más abajo aparecen Leonel Flores en el sexto lugar (19 años, 8 millones de euros), extremo que viene de tener su bautismo en la Selección Mayor, y el defensor Facundo Herrera en el noveno escalón (20 años, 5 millones de euros), afianzado como titular en la zaga central de La Ribera.

El ranking completo de los Sub-21 más valiosos del fútbol argentino