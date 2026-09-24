Los Sub-21 más valiosos del fútbol argentino: Boca domina el ranking y River acecha el podio
Un nuevo informe de Transfermarkt ponderó a las grandes promesas del país. Tomás Aranda encabeza la nómina y los clubes más grandes acaparan las principales posiciones.
El fútbol argentino ratifica jornada a jornada su condición de cantera inagotable. En lo que va de este 2026, una camada de juveniles dio un salto de calidad en Primera División y se consolidó en la consideración principal de sus equipos. En ese contexto, el sitio especializado Transfermarkt actualizó los valores de mercado y armó la nómina de los futbolistas Sub-21 más cotizados del medio local.
El gran vencedor del relevamiento es Boca, que logra posicionar a cuatro futbolistas en el top 10. No obstante, River no se queda atrás y mete a dos representantes directamente en el podio, marcando la pauta de cómo las divisiones inferiores del Superclásico siguen marcando la pauta económica y deportiva de la Liga Profesional.
El jugador más valioso de la Argentina es Tomás Aranda. La joya del Xeneize se ubica en el primer puesto con una cotización de 12 millones de euros. A sus 19 años, el mediocampista ofensivo fue una pieza indispensable en el esquema de Rodolfo Arruabarrena antes de sufrir una grave fractura de peroné en agosto, lesión que lo mantendrá afuera de las canchas hasta 2027 pero que no frenó su cotización récord en el mercado.
Boca y River dominan la nómina de las promesas Sub-21 con mayor valor de mercado
Inmediatamente por detrás de Aranda aparecen las dos caras jóvenes de River. Santiago Beltrán se adueñó de la segunda posición con una valoración de 11 millones de euros. El arquero de 21 años se afianzó debajo de los tres palos millonarios, acumula 39 partidos oficiales (15 vallas invictas) y ya recibió el llamado de Lionel Scaloni para la Selección Argentina.
El podio lo completa Tobías Andrada, valorado en 10 millones de euros: el volante de 19 años llegado desde Vélez tuvo un impacto inmediato en Núñez y se convirtió en otra de las sorpresas en la nómina albiceleste para la fecha FIFA.
El resto de la presencia xeneize reafirma el gran momento de Boca Predio. Milton Delgado (21 años) ocupa la cuarta colocación con un valor de 10 millones de euros, afianzado como pilar en la mitad de la cancha junto a Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar.
Más abajo aparecen Leonel Flores en el sexto lugar (19 años, 8 millones de euros), extremo que viene de tener su bautismo en la Selección Mayor, y el defensor Facundo Herrera en el noveno escalón (20 años, 5 millones de euros), afianzado como titular en la zaga central de La Ribera.
El ranking completo de los Sub-21 más valiosos del fútbol argentino
- 1. Tomás Aranda — €12 millones — Boca
- 2. Santiago Beltrán — €11 millones — River
- 3. Tobías Andrada — €10 millones — River
- 4. Milton Delgado — €10 millones — Boca
- 5. Ignacio Ovando — €9 millones — Rosario Central
- 6. Leonel Flores — €8 millones — Boca
- 7. Valentín Carboni — €7 millones — Racing
- 8. Nicolás Barros Schelotto — €6 millones — Gimnasia
- 9. Facundo Herrera — €5 millones — Boca
- 10. Thiago Silvero — €5 millones — Vélez
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