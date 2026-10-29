Boca aprobó una inversión millonaria para ampliar La Bombonera: los detalles del proyecto
El plan contempla correr el campo de juego, construir una cuarta bandeja y renovar los palcos para superar los 80.000 espectadores. También habrá obras en Casa Amarilla y Ezeiza.
Boca dio un paso fundamental en el desarrollo de su infraestructura. En la Asamblea de Representantes realizada en el Salón Filiberto, la CD aprobó por mayoría el presupuesto para el período 2026-2027, el cual contempla ingresos proyectados por $239.392 millones y destina una caja de $41.767 millones a inversiones generales. La gran joya del plan es la primera etapa del Plan Integral de Ampliación y Mejoras de La Bombonera, que absorberá $19.606 millones.
Además de las reformas en el Templo, la dirigencia destinará $12.325 millones para obras en Casa Amarilla y la edificación de un microestadio destinado a las disciplinas amateurs. En paralelo, el predio de Ezeiza recibirá una partida de $7.016 millones para la construcción de un hotel exclusivo para el plantel de Reserva y la modernización de los vestuarios.
Boca aprobó una inversión millonaria para ampliar La Bombonera: los detalles del proyecto
IMPORTANTE: La Liga Profesional aprobó el nuevo formato para 2027: River fue el único en oponerse
Así es el proyecto para llevar La Bombonera a más de 80.000 lugares
El plan arquitectónico contempla modificaciones estructurales profundas para aumentar la capacidad del estadio:
-
Corrimiento de la cancha: Se desplazará el campo de juego cuatro metros hacia el sector de las vías.
Nueva zona de palcos: Se demolerán las estructuras actuales para erigir una torre con platea preferencial, platea superior y 216 palcos distribuidos en seis pisos (pasando de 3.000 a 9.500 ubicaciones en esa franja).
Cuarta bandeja: Se erigirá una nueva bandeja de siete filas por encima de las tribunas altas actuales para sumar 6.000 plateas.
Más populares: Las tres bandejas superiores existentes pasarán a ser populares, lo que habilitará 12.000 lugares adicionales.
Reformas en tribunas bajas: Se modificará la pendiente en las cabeceras norte y sur para sumar 1.500 espectadores en cada sector.
Techo y pantalla 360°: La obra incluye una cubierta para la parte superior y la instalación de un anillo LED perimetral de última generación.
Durante la presentación, la vocal titular Jessica Rodríguez remarcó la solidez financiera de la institución para encarar los trabajos. Al cierre del ejercicio al 30 de junio de 2026, el club registró USD 32,6 millones en activos en moneda extranjera frente a un pasivo de USD 21,2 millones, consolidando un patrimonio neto positivo de USD 11,4 millones en caja.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario