Boca aprobó una inversión millonaria para ampliar La Bombonera: los detalles del proyecto

Boca dio un paso fundamental en el desarrollo de su infraestructura. En la Asamblea de Representantes realizada en el Salón Filiberto, la CD aprobó por mayoría el presupuesto para el período 2026-2027, el cual contempla ingresos proyectados por $239.392 millones y destina una caja de $41.767 millones a inversiones generales. La gran joya del plan es la primera etapa del Plan Integral de Ampliación y Mejoras de La Bombonera, que absorberá $19.606 millones.