Chicho Serna reveló la verdadera razón por la que Sebastián Villa amagó con irse a River
El exintegrante del Consejo de Fútbol contó la charla privada que mantuvo con el colombiano y aseguró que los rumores sobre su posible llegada a Núñez escondían un objetivo.
Mauricio “Chicho” Serna reveló detalles de la negociación que terminó con el regreso de Sebastián Villa a Boca y explicó qué había detrás de las versiones que vincularon al delantero colombiano con River. Según contó el exintegrante del Consejo de Fútbol, el futbolista utilizó esos rumores para enviar un mensaje a la dirigencia xeneize.
En una entrevista con Radio Continental, el colombiano recordó que le preguntó directamente a su compatriota por qué había dejado abierta la posibilidad de jugar en el Millonario. La respuesta que recibió fue contundente: “No Chicho, lo que pasó es que cuando me preguntan, no le cierro las puertas a nadie, pero era una manera de mandar un mensaje para volver a Boca”.
El papel de Chicho Serna en el regreso de Villa a Boca
El exmediocampista colombiano también contó que intervino para impulsar el retorno del atacante y que le dejó en claro cuál era, a su entender, el camino que debía seguir.
“Le dije: ‘Vos tenés que volver, Boca es tu equipo’”, relató Serna. Además, aseguró que Juan Román Riquelme le consultaba si Villa tenía intenciones de regresar y que él le transmitió una respuesta afirmativa. De esa manera, sostuvo que, detrás de las versiones sobre la Banda Roja, existía el deseo del futbolista de volver a vestir la camiseta azul y oro.
Serna defendió a Villa y habló de su actualidad futbolística
El exintegrante del Consejo de Fútbol también se refirió a las críticas que recibió por respaldar al delantero en medio de las causas judiciales por violencia de género. “Sebastián es amigo mío, lo conozco hace mucho, lo sufrí con él todo su tema. Al final pagó, no sé si justa o injustamente”, expresó. Y agregó: “Cuando se anunció que volvía a Boca, mucha gente me tiraba duro y muchas mujeres me criticaron sobre por qué pedía que volviera a Boca. Para mí, sentía que pagó el error que pudo haber cometido”.
Por último, Serna evaluó el presente futbolístico del colombiano y reconoció que todavía necesita recuperar su mejor versión. “Gracias a dios pudo volver a Boca. Aún no está al nivel del jugador que es, aún tiene que readaptarse. Además, la aparición de Flores fue brillante, pero en cualquier momento recupera ese gran nivel”, concluyó.
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