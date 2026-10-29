Chicho Serna reveló la verdadera razón por la que Sebastián Villa amagó con irse a River

Delgado, Riquelme y Serna, con la de Boca

Serna defendió a Villa y habló de su actualidad futbolística

El exintegrante del Consejo de Fútbol también se refirió a las críticas que recibió por respaldar al delantero en medio de las causas judiciales por violencia de género. “Sebastián es amigo mío, lo conozco hace mucho, lo sufrí con él todo su tema. Al final pagó, no sé si justa o injustamente”, expresó. Y agregó: “Cuando se anunció que volvía a Boca, mucha gente me tiraba duro y muchas mujeres me criticaron sobre por qué pedía que volviera a Boca. Para mí, sentía que pagó el error que pudo haber cometido”.