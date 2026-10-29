Boca vs. River, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Boca y River protagonizan este domingo una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, cuando se enfrenten desde las 15 en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El encuentro contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports.