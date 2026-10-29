Boca vs. River, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Xeneize" y River chocan este domingo en La Bombonera, en lo que será la edición 267 del Superclásico del fútbol argentino. Nicolás Ramírez será el árbitro principal y Silvio Trucco estará a cargo del VAR.
Boca y River protagonizan este domingo una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, cuando se enfrenten desde las 15 en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El encuentro contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports.
El "Xeneize" atraviesa un gran presente y buscará aprovechar la localía para quedarse con una victoria que le permita consolidarse en la pelea por el campeonato. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de vencer a Independiente y lidera la Tabla Anual con 57 puntos, además de ubicarse segundo en la Zona A.
Por su parte, el "Millonario", conducido por Leonardo Ponzio, intentará dar el golpe en La Bombonera para mejorar su posición en el torneo y seguir en carrera por la clasificación a la Copa Libertadores 2027. River llega tras derrotar a Racing y ocupa el sexto puesto de la Zona B del Clausura, mientras que se encuentra séptimo en la Tabla Anual, con 52 unidades.
En cuanto al historial general, Boca y River disputaron 266 partidos oficiales, con 94 victorias para el "Xeneize", 88 para el conjunto de Núñez y 84 empates. El último enfrentamiento se produjo el 19 de abril de 2026, por el Torneo Apertura, cuando el club de La Ribera se impuso por 1-0 en el estadio Monumental con un gol de penal de Leandro Paredes.
Formaciones de Boca vs. River por el Torneo Clausura - Zona A
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
Horario y televisación
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Hora: 15:00.
Estadio: La Bombonera.
Árbitro: Nicolás Ramírez.
VAR: Silvio Trucco.
TV: ESPN Premium y TNT Sports.
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