Boca vs. Millonarios, por un amistoso internacional: horario, formaciones y TV

Boca volverá a presentarse oficialmente ante su público este miércoles desde las 19, cuando reciba a Millonarios de Colombia en La Bombonera por un amistoso internacional que tendrá un condimento especial. El encuentro se disputará en el marco de la Copa Miguel Ángel Russo, un homenaje a uno de los entrenadores más emblemáticos de la historia reciente del club, también muy identificado con el conjunto colombiano.