Boca aseguró a una de sus promesas: Milton Delgado renovó su contrato hasta 2030

En medio de la planificación futbolística de la temporada, la comisión directiva de Boca Juniors dio un paso clave para asegurar el patrimonio del club. Milton Delgado, una de las piezas claves del equipo de Rodolfo Arruabarrena, concretó la firma de la extensión de su contrato con la institución de la Ribera, sellando un nuevo vínculo que lo mantendrá ligado a la entidad xeneize hasta diciembre de 2030.