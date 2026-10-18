Boca aseguró a una de sus promesas: Milton Delgado renovó su contrato hasta 2030
El juvenil del Xeneize extendió su vínculo por un año más con una mejora salarial y mantendrá una elevada cláusula de rescisión para blindarlo del mercado europeo.
En medio de la planificación futbolística de la temporada, la comisión directiva de Boca Juniors dio un paso clave para asegurar el patrimonio del club. Milton Delgado, una de las piezas claves del equipo de Rodolfo Arruabarrena, concretó la firma de la extensión de su contrato con la institución de la Ribera, sellando un nuevo vínculo que lo mantendrá ligado a la entidad xeneize hasta diciembre de 2030.
El mediocampista juvenil de 21 años, formado en las divisiones inferiores del predio de Ezeiza, tenía un contrato vigente con fecha de finalización prevista para fines de 2029. Sin embargo, en reconocimiento a su crecimiento profesional y su consolidación en la consideración del cuerpo técnico, el Consejo de Fútbol resolvió prolongar la duración del acuerdo por una temporada adicional e incluir una actualización salarial acorde a su rol en el plantel profesional.
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En lo que respecta al aspecto de blindaje financiero, la dirigencia determinó mantener las condiciones de salida acordadas previamente con el futbolista. La cláusula de rescisión del volante central continuará fijada en 20 millones de dólares libres de impuestos, cifra que ascenderá automáticamente a 25 millones de dólares en caso de que un club ejecute la compra dentro de los diez días previos al cierre del libro de pases en Europa.
De esta manera, el club xeneize vuelve a blindar a una de las apariciones más destacadas del semillero de Boca Predio de cara a los próximos compromisos continentales y locales. Con la firma estampada y el respaldo contractual asegurado, el mediocampista reafirma su compromiso con el proyecto deportivo de la Ribera para los años venideros.
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