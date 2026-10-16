El sentido homenaje de Boca a Roña Castro: "Adiós, locomotora"

Tras lo sucedido, la hija del exdeportista habló con varios medios de comunicación que se apostaron en la puerta de su casa y confirmó que a su papá le empezó a doler el pecho que fue un deceso “totalmente natural”. Quimey estaba totalmente compungida y pidió “respeto” por la intimidad familiar.

La palabra de Quimey, una de las hijas de Roña Castro

“Estábamos bien y de repente me dijo ‘voy al baño’. Cuando regresó me dijo que le dolía un poco el pecho y yo le respondí que era porque fumás como un salvaje. Ahí llamamos a la seguridad del lugar y fue todo así, tan rápido como les cuento”, narró.

La joven también contó que le hicieron reanimación cardiopulmonar durante 15 minutos en una oficina del bingo y nada pudieron hacer los médicos que intervinieron. Fue una ambulancia de Ayuda Médica, del servicio que tiene contratado el establecimiento, la que intervino en la emergencia.