El sentido homenaje de Boca a Roña Castro: "Adiós, locomotora"
En la previa al duelo con Talleres por el Torneo Clausura, Boca recordó al exboxeador que perdió la vida esta semana de manera abrupta.
La Bombonera fue escenario de un clima de profunda emoción y respeto. Antes del inicio del partido, Boca rindió un emotivo homenaje a Jorge "Locomotora" Castro —popularmente conocido como "El Roña"—, quien falleció durante los últimos días a los 59 años.
Reconocido no solo por sus épicas batallas sobre el cuadrilátero y su histórico título mundial mediano de la AMB obtenido en 1994, Castro fue un ferviente e incondicional seguidor del conjunto de la Ribera, presenciando infinidad de tardes y noches de fútbol desde las tribunas del templo xeneize.
Silencio, aplausos y memoria: el homenaje de Boca a Roña Castro
Durante los minutos previos al pitazo inicial, las pantallas gigantes del estadio proyectaron una imagen del exboxeador que denota su permanente vínculo con la institución. "Adiós, locomotora", rezaba el mensaje que la institución dejó para recordar a uno de sus mayores fanáticos.
Qué revela la autopsia a Jorge "Roña" Castro
La muerte de Jorge “Locomotora” Castro conmocionó al mundo del deporte. El excampeón mundial de boxeo falleció tras descompensarse en el Bingo de Morón. El informe de la Policía constató que tuvo una baja de insulina dentro de su cuadro por padecer diabetes.
Según el informe preliminar de la autopsia, el deceso se produjo por un “edema agudo de pulmón consecuente de una falla cardíaca sin lesiones lesiones de ningún tipo”. La conclusión de los forenses es que se trató de una muerte “no traumática”.
Tras lo sucedido, la hija del exdeportista habló con varios medios de comunicación que se apostaron en la puerta de su casa y confirmó que a su papá le empezó a doler el pecho que fue un deceso “totalmente natural”. Quimey estaba totalmente compungida y pidió “respeto” por la intimidad familiar.
“Estábamos bien y de repente me dijo ‘voy al baño’. Cuando regresó me dijo que le dolía un poco el pecho y yo le respondí que era porque fumás como un salvaje. Ahí llamamos a la seguridad del lugar y fue todo así, tan rápido como les cuento”, narró.
La joven también contó que le hicieron reanimación cardiopulmonar durante 15 minutos en una oficina del bingo y nada pudieron hacer los médicos que intervinieron. Fue una ambulancia de Ayuda Médica, del servicio que tiene contratado el establecimiento, la que intervino en la emergencia.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario