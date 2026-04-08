Boca atento: Conmebol abrió expediente a Barcelona SC y evalúa sanciones por agresión a un árbitro
El ente abrió expediente contra el equipo ecuatoriano por agresiones al árbitro y analiza sanciones que podrían afectar su localía ante el Xeneize en la Copa Libertadores
Boca, luego de su auspicioso debut en la fase de grupos ante Universidad Católica, sigue de cerca la situación de Barcelona SC luego de que la CONMEBOL abriera un expediente disciplinario por incidentes ocurridos en el partido ante Cruzeiro. El conjunto ecuatoriano podría recibir distintas sanciones que incluso afectarían su localía en la Copa Libertadores.
Según consta en el informe arbitral que se viralizó en las últimas horas, el juez Juan Benítez denunció haber sido agredido por hinchas locales al retirarse del campo de juego tras la derrota por 1-0 del equipo de Guayaquil en su debut en el certamen continental.
Posibles sanciones de CONMEBOL que impactan en la localía de Barcelona SC
La Unidad Disciplinaria de CONMEBOL ya inició el proceso y aguarda los descargos correspondientes del club ecuatoriano. En función de la gravedad de los hechos, las sanciones podrían ir desde una multa económica hasta medidas deportivas más severas. En términos económicos, las multas suelen comenzar en USD 15.000, aunque podrían escalar a USD 50.000 o incluso USD 150.000 si se comprueba una agresión directa contra la terna arbitral.
En el plano deportivo, Barcelona SC se expone al cierre parcial o total de su estadio, lo que implicaría disputar partidos sin público o con restricciones. También existe la posibilidad de que deba mudar su localía a un escenario neutral si la CONMEBOL considera insuficientes las condiciones de seguridad.
El reglamento incluso contempla sanciones más duras, como la expulsión del equipo de la competencia, aunque este escenario aparece como poco probable en este caso. Mientras tanto, Boca permanece expectante ante una resolución que podría incidir en su próximo compromiso por la Copa Libertadores. Todo se terminará definiendo en las próximas horas cuándo el ente del fútbol sudamericano determine los pasos a seguir y haga oficial las sanciones.
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