Boca atento: Conmebol abrió expediente a Barcelona SC y evalúa sanciones por agresión a un árbitro

El reglamento incluso contempla sanciones más duras, como la expulsión del equipo de la competencia, aunque este escenario aparece como poco probable en este caso. Mientras tanto, Boca permanece expectante ante una resolución que podría incidir en su próximo compromiso por la Copa Libertadores. Todo se terminará definiendo en las próximas horas cuándo el ente del fútbol sudamericano determine los pasos a seguir y haga oficial las sanciones.