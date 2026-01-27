Boca avanza con cambios en La Bombonera: la nueva reforma que se hará en el estadio

bombonera

Con ese nuevo espacio disponible, el club avanzaría en la demolición de los palcos existentes para construir una nueva tribuna que combine plateas en la parte inferior y palcos en la superior. Todo se realizaría dentro de los límites del predio propio, un punto clave para evitar conflictos legales y demoras administrativas.

De concretarse este plan, La Bombonera podría pasar a tener una capacidad estimada de entre 71.000 y 84.000 espectadores, lo que la convertiría en el segundo estadio más grande del país. El costo total de la obra estaría cercano a los 100 millones de dólares, cifra que planean cubrir mediante la venta anticipada de los nuevos palcos, que pasarían de 86 a 240, aunque también existen empresas interesadas en invertir sin quedarse con el naming del estadio.