Boca avanza con cambios en La Bombonera: la nueva reforma que se hará en el estadio
La dirigencia xeneize proyecta obras en la platea baja y trabaja en un rediseño integral del estadio que permitiría llevar su capacidad a cifras históricas.
La Bombonera vuelve a estar en el centro de la escena, esta vez no por lo futbolístico sino por los proyectos de infraestructura que Boca prepara para el corto y mediano plazo. Desde la llegada de Juan Román Riquelme a la presidencia, la remodelación del Estadio Alberto J. Armando se transformó en uno de los grandes objetivos de gestión, con la intención de modernizar sectores clave y, sobre todo, ampliar la capacidad actual, que hoy ronda los 57.200 espectadores.
En los últimos años ya se realizaron modificaciones puntuales que permitieron ganar algunos lugares más: se redujo la altura de los alambrados en las populares y se quitaron butacas en las terceras bandejas de ambos extremos. Sin embargo, el nuevo foco de trabajo está puesto en las plateas, un sector que será intervenido para mejorar la experiencia del socio y del abonado, además de sumar nuevos espacios.
La obra más inmediata se proyecta sobre la platea baja, particularmente en la platea L. Allí está previsto construir nuevos baños, optimizar los accesos internos y generar una nueva zona gastronómica exclusiva para quienes ocupan ese sector. Esta iniciativa se suma al acuerdo ya firmado con Hard Rock Café, que permitirá modernizar el área gastronómica general del estadio con la instalación de un local dentro del hall de La Bombonera, con vista directa al campo de juego.
Gracias a estos cambios, la capacidad crecería en unas 180 ubicaciones adicionales, llevando el aforo a aproximadamente 57.380 personas, aunque todavía no hay una fecha confirmada para el inicio de los trabajos. Más allá de estas reformas puntuales, el Xeneize trabaja en un plan mucho más ambicioso.
Según trascendió, hace cuatro meses la comisión directiva firmó el render oficial de un proyecto integral que busca transformar el estadio sin necesidad de adquirir las viviendas linderas. La idea central es correr el campo de juego varios metros hacia el sector de las vías y desplazar unas diez filas de la platea baja para “ganar terreno” hacia ese lado. Como consecuencia, los bancos de suplentes se mudarían al lado opuesto del actual.
Con ese nuevo espacio disponible, el club avanzaría en la demolición de los palcos existentes para construir una nueva tribuna que combine plateas en la parte inferior y palcos en la superior. Todo se realizaría dentro de los límites del predio propio, un punto clave para evitar conflictos legales y demoras administrativas.
De concretarse este plan, La Bombonera podría pasar a tener una capacidad estimada de entre 71.000 y 84.000 espectadores, lo que la convertiría en el segundo estadio más grande del país. El costo total de la obra estaría cercano a los 100 millones de dólares, cifra que planean cubrir mediante la venta anticipada de los nuevos palcos, que pasarían de 86 a 240, aunque también existen empresas interesadas en invertir sin quedarse con el naming del estadio.
