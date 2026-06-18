Boca busca sacudir el mercado de pases con un exjugador de River: quién es

Esequiel Barco, el apuntado por Boca

El mercado de pases comenzó a moverse con fuerza en Brandsen 805 y la dirigencia busca darle al entrenador variantes para afrontar los desafíos que tendrá el equipo durante la segunda mitad del año. En las últimas horas trascendió que Barco aparece entre los futbolistas que interesan para reforzar el frente de ataque. El jugador de 27 años, con pasado reciente en River, se encuentra actualmente en el Spartak de Moscú y analiza la posibilidad de regresar al país.