Boca busca sacudir el mercado de pases con un exjugador de River: quién es
El Xeneize inició la pretemporada y tiene en carpeta a un futbolista que brilló en el Millonario y que quiere regresar al fútbol argentino tras estar en Rusia.
Boca comenzó la pretemporada bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena y ya trabaja en el armado del plantel para el segundo semestre. En ese contexto, el club apunta a reforzar el ataque y uno de los nombres que apareció en carpeta es el de Esequiel Barco, actualmente en Spartak de Moscú.
Esequiel Barco, el apuntado por Boca
El mercado de pases comenzó a moverse con fuerza en Brandsen 805 y la dirigencia busca darle al entrenador variantes para afrontar los desafíos que tendrá el equipo durante la segunda mitad del año. En las últimas horas trascendió que Barco aparece entre los futbolistas que interesan para reforzar el frente de ataque. El jugador de 27 años, con pasado reciente en River, se encuentra actualmente en el Spartak de Moscú y analiza la posibilidad de regresar al país.
La búsqueda responde a una necesidad concreta. Boca sufrió durante el último semestre la falta de desequilibrio y profundidad en ofensiva, una situación que se agravó ante las dudas que existen respecto al futuro de Exequiel Zeballos. Por ese motivo, la dirigencia apunta a incorporar un futbolista con capacidad para generar diferencias en el uno contra uno, una característica que Barco reúne y que lo convierte en una opción atractiva para el cuerpo técnico.
Mientras avanza en la búsqueda de refuerzos, Boca también comenzó un proceso de depuración del plantel. Varios futbolistas ya fueron informados de que no serán tenidos en cuenta para la próxima temporada. La lista de salidas incluye a Ander Herrera, Lucas Janson, Marcelo Weigandt, Agustín Martegani, Juan Barinaga, Nicolás Orsini, Juan Ramírez y Edinson Cavani.
Con este escenario, el club intenta rearmar su plantel y apunta a incorporar nombres de jerarquía para volver a ser protagonista. La posible llegada de Barco, por su pasado en River y su calidad futbolística, promete convertirse en una de las novelas más resonantes del mercado argentino.
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