Boca anunció a Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador hasta 2027
Juan Román Riquelme confirmó el regreso del Vasco Arruabarrena, que inició la pretemporada y firmó por 18 meses.
Boca oficializó este jueves el regreso de Rodolfo Arruabarrena como director técnico. El entrenador, que ya tuvo un exitoso paso por el club entre 2014 y 2016, asumió con el inicio de la pretemporada y firmó contrato por 18 meses para encabezar el nuevo proyecto deportivo de Juan Román Riquelme.
Boca anunció a Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador hasta 2027
La espera llegó a su fin. A través de sus canales oficiales, Boca confirmó a Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador del primer equipo tras la salida de Claudio Úbeda. El Vasco comenzó formalmente su segundo ciclo este jueves 18 de junio, coincidiendo con el inicio de la pretemporada en el predio de Ezeiza.
Después de dirigir en distintos clubes de Medio Oriente durante los últimos años, Arruabarrena aceptó la propuesta realizada por Juan Román Riquelme y volverá a sentarse en el banco de suplentes de La Bombonera una década después de su primera experiencia. El vínculo firmado será por 18 meses, por lo que permanecerá en el cargo hasta la finalización del actual mandato de Riquelme como presidente de la institución.
Junto al entrenador trabajarán Diego Markic y Juan Gobet como ayudantes de campo. El equipo también estará integrado por los preparadores físicos Gustavo Roberti y Cristian Díaz, mientras que Cristian Muñoz será el entrenador de arqueros y el egipcio Amr Mokhtar se desempeñará como analista de video.
Los números del Vasco Arruabarrena en su primer ciclo
Arruabarrena dirigió a Boca entre agosto de 2014 y febrero de 2016, período en el que acumuló 75 partidos oficiales. Durante esa etapa consiguió 47 victorias, 13 empates y 15 derrotas, con 126 goles a favor y 60 en contra, alcanzando una efectividad del 68,45%. Además, conquistó dos títulos en 2015: el campeonato de Primera División Julio Humberto Grondona y la Copa Argentina.
Uno de los aspectos que quedó pendiente en aquel ciclo fue el rendimiento en los clásicos. El Vasco obtuvo apenas tres triunfos en los 15 encuentros disputados frente a los otros grandes del fútbol argentino. Ahora, con un plantel en plena renovación y un mercado de pases en marcha, Arruabarrena tendrá el desafío de devolver a Boca al protagonismo y construir un equipo competitivo para el segundo semestre.
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