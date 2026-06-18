Boca anunció a Rodolfo Arruabarrena como nuevo entrenador hasta 2027

Los números del Vasco Arruabarrena en su primer ciclo

Arruabarrena dirigió a Boca entre agosto de 2014 y febrero de 2016, período en el que acumuló 75 partidos oficiales. Durante esa etapa consiguió 47 victorias, 13 empates y 15 derrotas, con 126 goles a favor y 60 en contra, alcanzando una efectividad del 68,45%. Además, conquistó dos títulos en 2015: el campeonato de Primera División Julio Humberto Grondona y la Copa Argentina.

Uno de los aspectos que quedó pendiente en aquel ciclo fue el rendimiento en los clásicos. El Vasco obtuvo apenas tres triunfos en los 15 encuentros disputados frente a los otros grandes del fútbol argentino. Ahora, con un plantel en plena renovación y un mercado de pases en marcha, Arruabarrena tendrá el desafío de devolver a Boca al protagonismo y construir un equipo competitivo para el segundo semestre.