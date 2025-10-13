Boca confirmó la lesión de Alan Velasco: cuánto tiempo estará sin jugar al fútbol
El delantero sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Estará entre cuatro y seis semanas sin jugar y se pierde casi todo el Clausura.
La preocupación de Alan Velasco durante la práctica del miércoles pasado tenía fundamento. Este lunes, Boca emitió el parte médico oficial confirmando que el delantero sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, producto de un choque accidental con un compañero durante un entrenamiento en la Bombonera.
El futbolista, que se retiró del campo con visibles gestos de dolor y lágrimas, encendió las alarmas por el antecedente de una rotura de ligamentos sufrida durante su paso por el Dallas FC, en la MLS. En ese momento, la lesión pasó inadvertida por el contexto de dolor que atravesaba el club tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.
Sin embargo, el fin de semana, Velasco se presentó al velatorio con una férula en la pierna, y recién este lunes Boca confirmó oficialmente la gravedad del cuadro. “El jugador Alan Velasco sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha”, informó el club a través de sus redes sociales.
Cuánto tiempo estará afuera Alan Velasco
De acuerdo al parte médico, el atacante no necesitará cirugía, pero estará entre cuatro y seis semanas fuera de las canchas, dependiendo de su evolución. De esta manera, podría perderse gran parte del Torneo Clausura 2025, aunque llegaría a tiempo para el inicio de la pretemporada de verano. Velasco, que arribó a Boca a comienzos del año procedente de la MLS, disputó 30 partidos oficiales con la camiseta xeneize y se había consolidado como una pieza clave de recambio ofensivo.
Cómo reemplazará Boca a Alan Velasco
La baja del delantero representa un golpe para el plantel dirigido por Claudio Úbeda, que ya cuenta con otras ausencias importantes en ataque, entre ellas la de Edinson Cavani. El reemplazante natural sería Carlos Palacios, aunque también aparecen como opciones Exequiel Zeballos y Lucas Janson, quienes podrían integrar el banco en el próximo compromiso.
Con Velasco fuera de acción y sin demasiadas alternativas en ofensiva, Boca deberá reacomodarse para afrontar el tramo final del campeonato, en el que busca asegurar su clasificación a las copas internacionales.
