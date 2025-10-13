Boca confirmó la lesión de Alan Velasco: cuánto tiempo estará sin jugar al fútbol

Cómo reemplazará Boca a Alan Velasco

La baja del delantero representa un golpe para el plantel dirigido por Claudio Úbeda, que ya cuenta con otras ausencias importantes en ataque, entre ellas la de Edinson Cavani. El reemplazante natural sería Carlos Palacios, aunque también aparecen como opciones Exequiel Zeballos y Lucas Janson, quienes podrían integrar el banco en el próximo compromiso.

Con Velasco fuera de acción y sin demasiadas alternativas en ofensiva, Boca deberá reacomodarse para afrontar el tramo final del campeonato, en el que busca asegurar su clasificación a las copas internacionales.