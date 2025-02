Boca confirmó la lista de buena fe para la Copa Libertadores 2025: sorpresivas ausencias

Los tres habían regresado de sus préstamos en enero, pero no recibieron ofertas para ser cedidos a otro club, por lo que se quedaron en el Xeneize, aunque con muy pocas opciones de jugar en el primer equipo bajo la dirección técnica de "Pintita".

orsini boca.png

La ausencia de estos tres jugadores demuestra que, a pesar de estar en el plantel, no tienen cabida en los planes del entrenador para la competencia internacional.

La lista presentada incluye a algunos futbolistas que no están al 100% físicamente, como Sergio "Chiquito" Romero y Nicolás Figal, quienes podrían sumarse al grupo durante el transcurso de la competencia. También están presentes en la lista jugadores que no son considerados titulares, como Cristian Lema y Agustín Martegani, quienes, por el momento, no son parte del once habitual.

La Copa Libertadores será un torneo clave para Boca, que, por los resultados de la temporada pasada, comenzará su participación en la fase de repechaje. La expectativa es alta entre los hinchas, quienes esperan que el Xeneize logre superar esta instancia para clasificar a la fase de grupos. La lista de buena fe estará congelada hasta los octavos de final.

boca.jpg

La lista completa de buena fe de Boca para la Copa Libertadores 2025

Sergio Romero

Cristian Lema

Marcelo Saracchi

Nicolás Figal

Rodrigo Battaglia

Marcos Rojo

Exequiel Zeballos

Carlos Palacios

Milton Giménez

Edinson Cavani

Lucas Janson

Leandro Brey

Javier García

Ignacio Miramón

Williams Alarcón

Miguel Merentiel

Luis Advíncula

Frank Fabra

Agustín Martegani

Alan Velasco

Ander Herrera

Kevin Zenón

Lautaro Blanco

Juan Barinaga

Agustín Marchesín

Tomás Belmonte

Ayrton Costa

Brian Aguirre

Mateo Mendia

Valentino Simoni

Tomás Aranda

Sebastián Díaz Robles

Camilo Rey Domenech

Dante González

Lautaro Di Lollo

Iker Zufiaurre

Lucas Blondel

Milton Delgado

Leonel Flores

Santiago Zampieri

Juan Cruz Payal

Facundo Herrera

Dylan Gorosito