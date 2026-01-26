Más argentinos viajaron al exterior y menos turistas extranjeros visitaron el país en diciembre de 2025

El 45,7% de los turistas residentes en Argentina salió del país por vía terrestre, mientras que un 41,8% lo hizo desde los aeropuertos internacionales. Sólo el 12,5% se tomó el buque para irse por la vía fluvial o marítima, y esto es teniendo en cuenta a quienes se trasladaron específicamente para excursiones.

La mayoría de los turistas entraron o salieron del país desde el Aeropuerto de Ezeiza o el Aeroparque Jorge Newbery, pero otras terminales aéreas, como las de Mendoza y Córdoba, fueron clave para el turismo al igual que el puerto de Buenos Aires o el paso Cristo Redentor, que une Argentina con Chile.

Turismo extranjero en números

El turismo extranjero dejó en el país una cantidad de divisas que fue contabilizada por la Dirección de Estadísticas Básicas de la Balanza de Pagos, que depende del INDEC y que se puede desgranar de acuerdo al origen de los pasajeros.

Por ejemplo, el gasto diario promedio por persona para turistas de los Estados Unidos o Canadá fue de U$S 129, seguido por los países que conforman el bloque “Resto del mundo”, con U$S 107,9.

El gasto total del turismo receptivo fue de U$S 364.788,2 miles, mientras que el gasto diario promedio por persona fue de U$S 89,2.

El turismo europeo fue más avispado con su billetera y gastó en promedio unos U$S 80 por día por persona, pero los más expertos fueron los visitantes llegados de Brasil (con un promedio diario personal de U$S 40) y de Chile (con una marca de U$S 20).

Si de pernoctar se trata, el idilio de Europa con la "París de América del Sur" y las bellezas naturales de Argentina parece vigente dado que el turismo europeo fue el más elevado en diciembre de 2025, con 64,9 miles de visitantes.

En ese mismo mes el segundo país que "mandó" turistas a la Argentina fue Brasil, con 48,3 miles; y le siguió el binomio "Estados Unidos y Canadá", con 47,5 miles.

La estadía promedio fue de 14,6 noches, pero los turistas provinientes de Europa, de nuevo, superaron la marca y se quedaron 21,7 noches.

A dónde se fueron los argentinos

En diciembre de 2025 el principal destino de los turistas residentes en el país que viajaron desde los pasos monitoreados para la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) fueron Brasil, con 100,1 miles de turistas; el bloque de países que conforman “Resto de América”, con 79,1 miles.

También se registraron 4.974,2 miles de pernoctaciones de turistas residentes, con una estadía promedio de 13,5 noches, en su mayoría en países que conforman el bloque “Resto del mundo”, con 36,3 noches; y en Europa, con 27,5 noches.

El gasto total del turismo emisivo fue de U$S 441.068,8 miles, y el gasto diario promedio por persona fue de U$S 88,7. El mayor gasto diario promedio por persona se registró en los países que conforman el bloque “Resto de América”, y fue de USD 102,3; seguido por “Estados Unidos y Canadá”, con U$S 97,3