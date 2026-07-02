Cavani cerró su etapa en Boca con un video: "Jamás me voy a arrepentir de haber venido"

"Después (hubo) momentos difíciles, aquellos que no me imaginaba vivir y que me alejaban un poco de poder dejar una huella en este hermoso e inmenso club. En medio de eso, con ese deseo a flor de piel cada día, hoy me toca enfrentar una situación que realmente pensaba que no iba a ser tan difícil como lo fue, incluso llegando a dejarme ya ni siquiera con la posibilidad de competir junto a mis compañeros", aseguró. Luego, agregó una de las frases más fuertes del mensaje: "Una de las tristezas más grandes que me tocó vivir en mi carrera y que me tuvo al margen en este último tiempo".

Pese a esa frustración, el exdelantero de la selección uruguaya dejó en claro que el balance personal sigue siendo positivo gracias a todo lo que vivió junto a su familia. "Quiero que recuerden que eso no va a empañar lo que junto a mi familia pasamos todo este tiempo. Porque como me enseño un entrenador que tuve, el camino es la recompensa y el camino fue hermoso. Hoy ese famoso Mundo Boca tiene seis hinchas más que van a desear siempre que a Boca le vaya muy bien", afirmó, destacando el cariño que tanto él como sus seres queridos desarrollaron por el club durante su estadía.

En el tramo final de su despedida también dedicó un reconocimiento especial a quienes compartieron el día a día con él fuera de la cancha: "No puedo dejar de agradecerle a toda la gente que hizo posible que pudiera cumplir ese deseo que tenía de jugar acá, a toda La 12 y la gente que nos empujaba a dar cada vez más y sentir lo que se siente dentro de esta cancha, y a todos aquellos que hacían parte del día a día dentro del predio. La gente de utilería, cocina y todos los que hacían que pudiéramos vivir y estar bien cada día para poder entregarnos al máximo".

Finalmente, concluyó: "Así que les agradezco a todos, a todo el Mundo Boca. Y un abrazo muy fuerte, no voy a dejar de desearles siempre lo mejor y acompañarlos desde donde me toque, un beso muy grande".