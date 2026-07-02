Cavani cerró su etapa en Boca con un video: "Jamás me voy a arrepentir de haber venido"
Repasó lo vivido desde su llegada, lamentó el impacto de las lesiones en su rendimiento y agradeció el apoyo de los hinchas, sus compañeros y todos los trabajadores del club.
Edinson Cavani puso punto final a su ciclo en Boca y eligió las redes sociales para despedirse de los hinchas con un mensaje cargado de emoción. Luego de acordar la rescisión de un contrato que tenía vigencia hasta diciembre y tras quedar fuera de los planes de Rodolfo Arruabarrena, el experimentado delantero uruguayo publicó un extenso video en el que repasó sus sensaciones sobre los casi tres años que pasó en el club.
A los 39 años, el atacante cerró una etapa marcada por la ilusión que despertó su llegada, aunque también condicionada por las reiteradas lesiones que le impidieron tener la continuidad que imaginaba. Con imágenes de distintos momentos vividos en La Bombonera y en el predio de entrenamiento, el goleador abrió su despedida con palabras de profundo agradecimiento.
"Gracias de corazón", escribió antes de comenzar el video. Luego expresó: "Hola, bosteros. Bueno, ahora sí llegó el momento de poder decirles yo algunas cosas que durante el camino de estos años fui descubriendo y sintiendo. La primera es que jamás me voy a arrepentir de haber tomado la decisión de venir aquel 2023, cuando firmé para cumplir ese deseo que tenía de jugar acá".
El goleador recordó además cómo cambió su mirada una vez que comenzó a vivir el día a día dentro de la institución: "Después, cuando empecé a conocer este mundo, el famoso Mundo Boca, sentí que esa forma de vida me daba aún más motivos para prepararme y dar el ciento por ciento cada partido. El camino comienza de una manera mágica, muchas veces sintiendo y viviendo momentos en los que uno desea que el tiempo se pare para seguir disfrutando".
Sin embargo, también reconoció que con el paso del tiempo aparecieron dificultades que alteraron sus expectativas y limitaron seriamente su participación dentro del equipo. Fue precisamente allí donde hizo referencia al aspecto más doloroso de su paso por el club: los problemas físicos.
"Después (hubo) momentos difíciles, aquellos que no me imaginaba vivir y que me alejaban un poco de poder dejar una huella en este hermoso e inmenso club. En medio de eso, con ese deseo a flor de piel cada día, hoy me toca enfrentar una situación que realmente pensaba que no iba a ser tan difícil como lo fue, incluso llegando a dejarme ya ni siquiera con la posibilidad de competir junto a mis compañeros", aseguró. Luego, agregó una de las frases más fuertes del mensaje: "Una de las tristezas más grandes que me tocó vivir en mi carrera y que me tuvo al margen en este último tiempo".
Pese a esa frustración, el exdelantero de la selección uruguaya dejó en claro que el balance personal sigue siendo positivo gracias a todo lo que vivió junto a su familia. "Quiero que recuerden que eso no va a empañar lo que junto a mi familia pasamos todo este tiempo. Porque como me enseño un entrenador que tuve, el camino es la recompensa y el camino fue hermoso. Hoy ese famoso Mundo Boca tiene seis hinchas más que van a desear siempre que a Boca le vaya muy bien", afirmó, destacando el cariño que tanto él como sus seres queridos desarrollaron por el club durante su estadía.
En el tramo final de su despedida también dedicó un reconocimiento especial a quienes compartieron el día a día con él fuera de la cancha: "No puedo dejar de agradecerle a toda la gente que hizo posible que pudiera cumplir ese deseo que tenía de jugar acá, a toda La 12 y la gente que nos empujaba a dar cada vez más y sentir lo que se siente dentro de esta cancha, y a todos aquellos que hacían parte del día a día dentro del predio. La gente de utilería, cocina y todos los que hacían que pudiéramos vivir y estar bien cada día para poder entregarnos al máximo".
Finalmente, concluyó: "Así que les agradezco a todos, a todo el Mundo Boca. Y un abrazo muy fuerte, no voy a dejar de desearles siempre lo mejor y acompañarlos desde donde me toque, un beso muy grande".
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