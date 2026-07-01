Fin de ciclo: Edinson Cavani rescindió su contrato con Boca tras tres temporadas

La decisión llegó después de un año muy complicado para el atacante, que apenas pudo disputar dos partidos debido a un problema en la espalda. Aunque se sometió a una operación con el objetivo de regresar en este semestre, el entrenador Rodolfo Arruabarrena le comunicó que no sería tenido en cuenta. Ante ese panorama, la dirigencia y el futbolista coincidieron en que lo mejor era finalizar el vínculo. Según trascendió en las últimas horas, la rescisión se firmó durante la tarde de este miércoles.