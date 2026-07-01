Fin de ciclo: Edinson Cavani rescindió su contrato con Boca tras tres temporadas
El delantero uruguayo acordó la finalización anticipada de su vínculo con el Xeneize y quedó con el pase en su poder tras un paso marcado por las lesiones.
Edinson Cavani dejó de ser jugador de Boca. El delantero uruguayo rescindió su contrato de común acuerdo con el club, seis meses antes de su vencimiento, luego de un ciclo de tres temporadas en el que las lesiones condicionaron su rendimiento y terminaron precipitando su salida.
La decisión llegó después de un año muy complicado para el atacante, que apenas pudo disputar dos partidos debido a un problema en la espalda. Aunque se sometió a una operación con el objetivo de regresar en este semestre, el entrenador Rodolfo Arruabarrena le comunicó que no sería tenido en cuenta. Ante ese panorama, la dirigencia y el futbolista coincidieron en que lo mejor era finalizar el vínculo. Según trascendió en las últimas horas, la rescisión se firmó durante la tarde de este miércoles.
Durante sus tres temporadas en Boca, el atacante nunca logró sostener continuidad. Si bien tuvo un buen rendimiento durante el primer semestre de 2024, las reiteradas lesiones le impidieron consolidarse como la gran referencia ofensiva del equipo.
En total, sufrió 13 lesiones, que lo obligaron a perderse 50 partidos, entre ellos compromisos de la Copa Libertadores y un Superclásico frente a River. Ese historial físico fue determinante para que el cuerpo técnico decidiera prescindir de sus servicios de cara al segundo semestre.
Los números de Edinson Cavani en Boca y su posible futuro
Con la camiseta de Boca, Cavani disputó 81 partidos, convirtió 28 goles y entregó 3 asistencias. Además, recibió 12 tarjetas amarillas, fue expulsado una vez y acumuló 5.878 minutos en cancha. Su salida representa la tercera baja confirmada del Xeneize en este mercado de pases, luego de la rescisión de Ander Herrera y la cesión a préstamo de Agustín Martegani al Independiente Medellín por 18 meses.
Ahora, el uruguayo quedó con el pase en su poder y analiza dónde continuará su carrera. Uno de los destinos que aparece con más fuerza es Danubio, el club en el que se formó, que en varias oportunidades expresó públicamente su deseo de repatriarlo tras casi dos décadas en el fútbol europeo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario