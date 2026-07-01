Sebastián Villa, a un paso de volver a Boca: qué falta para cerrar su regreso
El delantero colombiano ya acordó su contrato con Boca y las negociaciones con Independiente Rivadavia entraron en la recta final.
Sebastián Villa está muy cerca de convertirse nuevamente en jugador de Boca. El delantero colombiano ya alcanzó un acuerdo contractual con el Xeneize y solo resta que la dirigencia cierre los últimos detalles con Independiente Rivadavia para concretar su regreso.
Mientras el mercado de pases del Xeneize estuvo marcado hasta ahora por varias salidas, la dirigencia quedó a un paso de concretar uno de los regresos más resonantes del fútbol argentino. El delantero colombiano ya llegó a un acuerdo por su contratoy, según trascendió desde su entorno, las negociaciones entre Boca e Independiente Rivadavia atraviesan su etapa decisiva.
Después de incorporar a Leandro Lozano y Álvaro Montero, el equipo de Rodolfo Arruabarrena no había sumado más refuerzos. Sin embargo, todo indica que el extremo podría convertirse en la próxima incorporación.
La negociación con Independiente Rivadavia no fue sencilla. Boca presentó una oferta superior a los 6.000.000 de dólares por el pase del colombiano, aunque la dirigencia mendocina se mantuvo firme en sus pretensiones durante gran parte de las conversaciones. En ese contexto, el Xeneize decidió retirarse momentáneamente de la negociación para ejercer presión, mientras avanzaba en paralelo con el contrato del futbolista.
Además, Villa les comunicó a los dirigentes de Independiente Rivadavia su intención de cambiar de club en este mercado de pases. Incluso, el presidente Daniel Vila aseguró públicamente que no buscaría "cortarle la carrera" al jugador, aunque dejó en claro que defendería los intereses de la institución.
El regreso de Sebastián Villa a Boca está cada vez más cerca
Mientras Boca también evaluó otras alternativas ofensivas, como Maher Carrizo y Tiago Palacios, el panorama cambió en las últimas horas y el acuerdo con Independiente Rivadavia quedó muy encaminado. De concretarse la operación, Villa iniciará su segundo ciclo en el club, luego de haber defendido la camiseta azul y oro entre 2018 y 2023, período en el que disputó cinco temporadas y se convirtió en una de las principales figuras del equipo.
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