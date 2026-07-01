Sebastián Villa, a un paso de volver a Boca: qué falta para cerrar su regreso

El regreso de Sebastián Villa a Boca está cada vez más cerca

Mientras Boca también evaluó otras alternativas ofensivas, como Maher Carrizo y Tiago Palacios, el panorama cambió en las últimas horas y el acuerdo con Independiente Rivadavia quedó muy encaminado. De concretarse la operación, Villa iniciará su segundo ciclo en el club, luego de haber defendido la camiseta azul y oro entre 2018 y 2023, período en el que disputó cinco temporadas y se convirtió en una de las principales figuras del equipo.