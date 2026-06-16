Boca definió su postura con Edinson Cavani: la decisión que tomó el Vasco Arruabarrena
Las constantes lesiones y la falta de continuidad modificaron el panorama del atacante uruguayo. En el club consideran que su ciclo está cerca del final.
La situación de Edinson Cavani atraviesa uno de sus momentos más delicados desde su llegada a Boca. Luego de una temporada marcada por los problemas físicos y la escasa participación dentro del campo de juego, el futuro del delantero uruguayo parece alejarse cada vez más de La Bombonera.
Las últimas informaciones surgidas en el entorno del club indican que la dirigencia y el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena ya tomaron una decisión respecto al experimentado atacante. La idea principal sería avanzar hacia una desvinculación anticipada que permita cerrar una etapa que nunca logró desarrollarse de la manera esperada.
El delantero volvió recientemente a someterse a un procedimiento médico con el objetivo de aliviar los persistentes dolores lumbares que lo afectan desde hace varios meses. Se trata de una intervención de radiofrecuencia destinada a reducir el dolor en la zona comprometida, aunque el tratamiento también implica un nuevo período de inactividad. Esa situación profundizó las dudas sobre su continuidad.
El Vasco Arruabarrena no quiere a Edinson Cavani en Boca
Desde hace tiempo, las reiteradas molestias físicas limitaron su participación y condicionaron la planificación deportiva del plantel. La falta de regularidad terminó influyendo directamente en la evaluación que realizaron tanto los dirigentes como el cuerpo técnico. Según trascendió, Arruabarrena mantuvo una conversación con Cavani para comunicarle que no forma parte de los planes futbolísticos para el segundo semestre del año.
A partir de allí, la dirigencia comenzó a explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita rescindir de manera anticipada los últimos meses de contrato. La postura del club responde principalmente a la imposibilidad de contar con el futbolista en momentos importantes de la temporada. Las lesiones se transformaron en una constante y le impidieron acumular continuidad dentro del equipo.
Los números reflejan claramente esa realidad. Durante todo 2026 apenas pudo disputar dos encuentros oficiales, sumando poco más de noventa minutos en cancha. Sus participaciones frente a Platense y Racing fueron las únicas apariciones en un año atravesado por los inconvenientes físicos. En el resto de los compromisos estuvo ausente por diferentes molestias, especialmente relacionadas con la zona lumbar.
En el Xeneize valoraron especialmente la forma en que algunos futbolistas manejaron situaciones similares, priorizando acuerdos que facilitaran las decisiones institucionales cuando ya no podían aportar desde lo deportivo.
Mientras tanto, el uruguayo analiza diferentes escenarios para definir el próximo paso de su carrera. Entre las alternativas que maneja aparece incluso la posibilidad de poner fin a su trayectoria profesional, una decisión que todavía no fue confirmada oficialmente pero que comienza a tomar fuerza debido al desgaste físico acumulado durante los últimos años. Por el momento, ninguna de las partes realizó anuncios formales. Sin embargo, el panorama parece bastante claro.
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