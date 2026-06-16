Boca definió su postura con Edinson Cavani: la decisión que tomó el Vasco Arruabarrena

A partir de allí, la dirigencia comenzó a explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita rescindir de manera anticipada los últimos meses de contrato. La postura del club responde principalmente a la imposibilidad de contar con el futbolista en momentos importantes de la temporada. Las lesiones se transformaron en una constante y le impidieron acumular continuidad dentro del equipo.

Los números reflejan claramente esa realidad. Durante todo 2026 apenas pudo disputar dos encuentros oficiales, sumando poco más de noventa minutos en cancha. Sus participaciones frente a Platense y Racing fueron las únicas apariciones en un año atravesado por los inconvenientes físicos. En el resto de los compromisos estuvo ausente por diferentes molestias, especialmente relacionadas con la zona lumbar.

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En el Xeneize valoraron especialmente la forma en que algunos futbolistas manejaron situaciones similares, priorizando acuerdos que facilitaran las decisiones institucionales cuando ya no podían aportar desde lo deportivo.

Mientras tanto, el uruguayo analiza diferentes escenarios para definir el próximo paso de su carrera. Entre las alternativas que maneja aparece incluso la posibilidad de poner fin a su trayectoria profesional, una decisión que todavía no fue confirmada oficialmente pero que comienza a tomar fuerza debido al desgaste físico acumulado durante los últimos años. Por el momento, ninguna de las partes realizó anuncios formales. Sin embargo, el panorama parece bastante claro.