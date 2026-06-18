Boca elevó la propuesta por Sebastián Villa: qué contestó Independiente Rivadavia

El presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, ya había manifestado públicamente su posición respecto del tema. El dirigente dejó en claro que no pretende obstaculizar el crecimiento profesional del colombiano, pero también sostuvo que el club defenderá el valor que considera justo para una de sus principales figuras. Esa postura explica por qué las negociaciones siguen activas pese a las diferencias económicas que todavía existen entre ambas partes.

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Por su lado, Villa también tendría intenciones de concretar el regreso. El futbolista mantiene una buena relación con los dirigentes mendocinos, aunque nunca ocultó su deseo de volver a Boca. Incluso, durante las últimas semanas, varios gestos realizados en redes sociales fueron interpretados por los hinchas como señales de su interés por regresar a La Bombonera. Su pasado en el club respalda esa expectativa: entre 2018 y 2023 disputó 172 encuentros oficiales, convirtió 29 goles, entregó 32 asistencias y obtuvo siete títulos.

De todas maneras, su posible retorno sigue generando opiniones divididas entre los simpatizantes. Mientras un sector considera que su calidad futbolística puede marcar diferencias importantes dentro del equipo, otros todavía recuerdan los conflictos que rodearon su salida y observan con reservas la posibilidad de una nueva etapa en el club. Más allá de esas posturas, la realidad indica que el club de la Ribera continúa negociando y que la distancia económica con Independiente Rivadavia se redujo considerablemente.