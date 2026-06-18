Boca elevó la propuesta por Sebastián Villa: qué contestó Independiente Rivadavia
El club de la Ribera realizó una nueva oferta para intentar repatriar al extremo colombiano. Desde Mendoza volvieron a rechazarla.
La posibilidad de que Sebastián Villa vuelva a vestir la camiseta de Boca continúa ganando capítulos en este mercado de pases. Después de una primera propuesta que no convenció a Independiente Rivadavia, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme decidió mejorar las condiciones económicas de la operación y presentó una segunda oferta verbal para intentar avanzar con el regreso del futbolista colombiano.
La nueva propuesta superó los seis millones de dólares y significó un importante incremento respecto del primer acercamiento. Sin embargo, desde Mendoza consideraron que el monto todavía se encuentra por debajo de las pretensiones económicas del club. A pesar de la negativa inicial, ninguna de las partes dio por terminadas las negociaciones y el diálogo continúa abierto con la expectativa de encontrar un punto de acuerdo en los próximos días.
La postura de la Lepra se mantiene firme desde el comienzo de las conversaciones. La institución mendocina pretende recibir una suma cercana a los ocho o nueve millones de dólares por la totalidad de la ficha del jugador y no tiene interés en incluir futbolistas dentro de la operación. Esa diferencia de criterios fue justamente uno de los motivos por los cuales la primera oferta fue descartada rápidamente, ya que contemplaba dinero más el pase de algunos jugadores, entre ellos Marcelo Weigandt.
Boca subió la oferta por Sebastián Villa pero Independiente Rivadavia la rechazó
Con esta segunda propuesta, el Xeneize dio una señal clara de que está dispuesto a realizar un esfuerzo económico importante para concretar la incorporación. La dirigencia considera que Villa puede aportar desequilibrio, velocidad y experiencia a un plantel que atraviesa un proceso de renovación bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena. Por ese motivo, el club continúa trabajando para acercarse a las cifras exigidas por la institución cuyana.
El presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, ya había manifestado públicamente su posición respecto del tema. El dirigente dejó en claro que no pretende obstaculizar el crecimiento profesional del colombiano, pero también sostuvo que el club defenderá el valor que considera justo para una de sus principales figuras. Esa postura explica por qué las negociaciones siguen activas pese a las diferencias económicas que todavía existen entre ambas partes.
Por su lado, Villa también tendría intenciones de concretar el regreso. El futbolista mantiene una buena relación con los dirigentes mendocinos, aunque nunca ocultó su deseo de volver a Boca. Incluso, durante las últimas semanas, varios gestos realizados en redes sociales fueron interpretados por los hinchas como señales de su interés por regresar a La Bombonera. Su pasado en el club respalda esa expectativa: entre 2018 y 2023 disputó 172 encuentros oficiales, convirtió 29 goles, entregó 32 asistencias y obtuvo siete títulos.
De todas maneras, su posible retorno sigue generando opiniones divididas entre los simpatizantes. Mientras un sector considera que su calidad futbolística puede marcar diferencias importantes dentro del equipo, otros todavía recuerdan los conflictos que rodearon su salida y observan con reservas la posibilidad de una nueva etapa en el club. Más allá de esas posturas, la realidad indica que el club de la Ribera continúa negociando y que la distancia económica con Independiente Rivadavia se redujo considerablemente.
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