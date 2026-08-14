Platense vs. Boca por del Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
El "Xeneize" viene de vencer a Recoleta por la Sudamericana, mientras que Platense igualó con Coquimbo Unido por la Libertadores. Los detalles en la nota.
Platense y Boca se enfrentan este sábado, desde las 21.15, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.
El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá a Jorge Baliño como árbitro principal, acompañado por Miguel Savorani e Iván Aliende como asistentes, Alejandro Porticella como cuarto árbitro y Lucas Novelli en el VAR.
El "Calamar" llega con cuatro puntos producto de una victoria, un empate y dos derrotas en sus primeras cuatro presentaciones, por lo que se encuentra en el 12° puesto de la Zona A.
En su última actuación por el torneo local, venció 1-0 a Independiente como visitante, mientras que entre semana empató como local ante Coquimbo Unido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Por su parte, el "Xeneize" suma cinco unidades, con un triunfo, dos empates y una derrota, y ocupa el 9° lugar de la zona. Además, viene de igualar 1-1 ante Vélez por el Clausura y llega con el envión de haber derrotado 3-1 a Recoleta por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Formaciones de Platense vs. Boca por el Torneo Clausura - Zona A
- Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Leandro Cuesta, Tomás Silva; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Gastón Togni; Martín Barrios Do Santos, Luciano Giemenz. DT: Martín Palermo.
- Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Rey Domenech, Santiago Ascacíbar; Sebástian Villa, Alan Velasco; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Horario y televisación
- Hora: 21:15.
- Estadio: Ciudad de Vicente López.
- Árbitro: Jorge Baliño.
- VAR: Lucas Novelli.
- TV: TNT Sports.
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