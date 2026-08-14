Platense vs. Boca por del Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

Boca venció a Recoleta por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Por su parte, el "Xeneize" suma cinco unidades, con un triunfo, dos empates y una derrota, y ocupa el 9° lugar de la zona. Además, viene de igualar 1-1 ante Vélez por el Clausura y llega con el envión de haber derrotado 3-1 a Recoleta por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.