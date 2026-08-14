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Platense vs. Boca por del Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

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El "Xeneize" viene de vencer a Recoleta por la Sudamericana, mientras que Platense igualó con Coquimbo Unido por la Libertadores. Los detalles en la nota.

Platense recibe a Boca en Vicente López. 

Platense recibe a Boca en Vicente López. 

Platense y Boca se enfrentan este sábado, desde las 21.15, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.

El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá a Jorge Baliño como árbitro principal, acompañado por Miguel Savorani e Iván Aliende como asistentes, Alejandro Porticella como cuarto árbitro y Lucas Novelli en el VAR.

El "Calamar" llega con cuatro puntos producto de una victoria, un empate y dos derrotas en sus primeras cuatro presentaciones, por lo que se encuentra en el 12° puesto de la Zona A.

En su última actuación por el torneo local, venció 1-0 a Independiente como visitante, mientras que entre semana empató como local ante Coquimbo Unido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Boca venció a Recoleta por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Boca venció a Recoleta por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Por su parte, el "Xeneize" suma cinco unidades, con un triunfo, dos empates y una derrota, y ocupa el 9° lugar de la zona. Además, viene de igualar 1-1 ante Vélez por el Clausura y llega con el envión de haber derrotado 3-1 a Recoleta por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Formaciones de Platense vs. Boca por el Torneo Clausura - Zona A

  • Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Leandro Cuesta, Tomás Silva; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Leonel Picco, Gastón Togni; Martín Barrios Do Santos, Luciano Giemenz. DT: Martín Palermo.
  • Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Rey Domenech, Santiago Ascacíbar; Sebástian Villa, Alan Velasco; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Horario y televisación

  • Hora: 21:15.
  • Estadio: Ciudad de Vicente López.
  • Árbitro: Jorge Baliño.
  • VAR: Lucas Novelli.
  • TV: TNT Sports.

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