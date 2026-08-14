Exequiel Zeballos quedó muy cerca de dejar Boca: Celta de Vigo avanzó por el Changuito
El equipo español elevó su propuesta y se acercó a la cifra pretendida por el Xeneize. La transferencia del delantero de 24 años podría definirse en las próximas horas.
La historia de Exequiel Zeballos en Boca parece estar cada vez más cerca de llegar a su capítulo final. El delantero de 24 años tiene encaminada su salida del club de La Ribera para continuar su carrera en el Celta de Vigo, en una negociación que durante las últimas horas tuvo avances importantes y que podría quedar resuelta antes del fin de semana.
El principal punto de discusión entre las partes había sido, hasta ahora, el monto de la operación. Desde España habían realizado una primera propuesta cercana a los seis millones de dólares por la totalidad de los derechos económicos del atacante, pero la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme consideró que la cifra era insuficiente y respondió con una contraoferta de ocho millones.
Celta de Vigo mejoró su propuesta por Zeballos
La dirigencia del conjunto español no abandonó las conversaciones y, teniendo en cuenta que el mercado de pases europeo permanecerá abierto hasta finales de agosto, decidió acercarse a las pretensiones del Xeneize. Según trascendió, Celta habría puesto sobre la mesa una oferta de siete millones de dólares, número que aparece como suficiente para acercar posiciones y destrabar definitivamente la transferencia.
El escenario genera optimismo tanto en Boca como en el entorno del futbolista. Si bien todavía restan detalles contractuales y administrativos para que la operación pueda darse por cerrada, las próximas horas serán determinantes para confirmar si Zeballos se convierte oficialmente en nuevo jugador del conjunto de Vigo.
La cifra que finalmente se maneja para la operación puede resultar llamativa si se la compara con una negociación que la junta dirigencial tuvo meses atrás por el propio futbolista. En aquella oportunidad, Zeballos estuvo muy cerca de ser transferido al Napoli por una suma cercana a los diez millones de dólares. Sin embargo, aquella posibilidad terminó frustrándose por cuestiones vinculadas al Fair Play financiero.
Un ciclo en Boca que puede terminar antes de lo esperado
A diferencia de aquella posibilidad, esta vez los tiempos juegan un papel fundamental. El 7 tiene contrato hasta diciembre y, al quedar cada vez menos tiempo para que finalice su vínculo, el club debe analizar el escenario deportivo y económico de una eventual continuidad. La posibilidad de obtener una cifra importante por su ficha antes de que pueda marcharse libre es uno de los factores que favorece el avance de la negociación.
El Changuito llegó a disputar 140 partidos con la camiseta azul y oro y convirtió 16 goles desde su debut en Primera. Su recorrido, sin embargo, estuvo marcado por diferentes lesiones que interrumpieron su evolución y le impidieron sostener durante largos períodos el nivel que había mostrado cuando irrumpió como una de las grandes promesas surgidas de las inferiores.
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