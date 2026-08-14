Exequiel Zeballos quedó muy cerca de dejar Boca: Celta de Vigo avanzó por el Changuito

Un ciclo en Boca que puede terminar antes de lo esperado

A diferencia de aquella posibilidad, esta vez los tiempos juegan un papel fundamental. El 7 tiene contrato hasta diciembre y, al quedar cada vez menos tiempo para que finalice su vínculo, el club debe analizar el escenario deportivo y económico de una eventual continuidad. La posibilidad de obtener una cifra importante por su ficha antes de que pueda marcharse libre es uno de los factores que favorece el avance de la negociación.

El Changuito llegó a disputar 140 partidos con la camiseta azul y oro y convirtió 16 goles desde su debut en Primera. Su recorrido, sin embargo, estuvo marcado por diferentes lesiones que interrumpieron su evolución y le impidieron sostener durante largos períodos el nivel que había mostrado cuando irrumpió como una de las grandes promesas surgidas de las inferiores.