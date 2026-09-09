Boca estiró un tremendo récord ante equipos brasileños con el triunfo ante San Pablo por Copa Sudamericana

El registro también tiene una particularidad cuando se analizan sus resultados jugando directamente en territorio brasileño. En ese aspecto, comparte el récord con River, ya que ambos consiguieron diez triunfos como visitantes en Brasil.

El Millonario había alcanzado esa cifra durante la presente edición de la competencia, cuando derrotó a Red Bull Bragantino en la fase de grupos. De esa manera, igualó una marca que Boca había establecido en diciembre de 2020, luego de vencer 1-0 a Internacional en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Desde aquella victoria ante el conjunto de Porto Alegre, Boca no volvió a ganar en sus siguientes diez presentaciones en suelo brasileño. Por eso, el partido de vuelta contra San Pablo representa una nueva oportunidad para terminar con esa racha y volver a imponer su peso internacional fuera de la Argentina.

¿Cómo se reparten las victorias de Boca ante brasileños?