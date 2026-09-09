Boca estiró un tremendo récord ante equipos brasileños con el triunfo ante San Pablo por Copa Sudamericana
El triunfo por 1-0 en La Bombonera le permitió al Xeneize convertirse en el club sudamericano con más victorias frente a conjuntos de Brasil en competencias de Conmebol.
Boca volvió a imponerse ante un rival brasileño y consiguió mucho más que una ventaja mínima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El equipo de la Ribera derrotó 1-0 a San Pablo en La Bombonera, con gol de Miguel Merentiel, y sumó una nueva marca histórica en el plano internacional: se convirtió en el conjunto con más triunfos frente a clubes brasileños en torneos organizados por Conmebol.
Con esta victoria, llegó a 42 partidos ganados ante equipos de Brasil, una cifra que le permite quedar en lo más alto de una estadística histórica del fútbol sudamericano. El dato adquiere todavía mayor relevancia por el contexto, ya que llevaba dos años sin conseguir una victoria ante un representante brasileño.
La última vez que había logrado imponerse había sido en 2024, cuando derrotó a Cruzeiro en el encuentro de ida correspondiente a los octavos de final de la Sudamericana 2024. Desde entonces, el conjunto argentino había acumulado varios cruces ante equipos de ese país sin poder repetir una victoria. La espera terminó en una noche especial en Alberto J. Armando.
El triunfo que volvió a poner a Boca en lo más alto
El gol de Merentiel no solo significó la ventaja para afrontar la revancha, sino que también quedó asociado a un nuevo récord internacional para el club. El conjunto azul y oro aprovechó la localía, se hizo fuerte con el acompañamiento de su público y consiguió llegar con una diferencia favorable al segundo partido de la serie.
La revancha frente a San Pablo se disputará el próximo martes a las 21.30 en el Morumbí, donde el equipo argentino intentará defender la ventaja conseguida en Buenos Aires y avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana.
El registro también tiene una particularidad cuando se analizan sus resultados jugando directamente en territorio brasileño. En ese aspecto, comparte el récord con River, ya que ambos consiguieron diez triunfos como visitantes en Brasil.
El Millonario había alcanzado esa cifra durante la presente edición de la competencia, cuando derrotó a Red Bull Bragantino en la fase de grupos. De esa manera, igualó una marca que Boca había establecido en diciembre de 2020, luego de vencer 1-0 a Internacional en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
Desde aquella victoria ante el conjunto de Porto Alegre, Boca no volvió a ganar en sus siguientes diez presentaciones en suelo brasileño. Por eso, el partido de vuelta contra San Pablo representa una nueva oportunidad para terminar con esa racha y volver a imponer su peso internacional fuera de la Argentina.
¿Cómo se reparten las victorias de Boca ante brasileños?
- 06/09/1997 | Copa Libertadores | Boca 1-0 Cruzeiro
- 24/09/1978 | Copa Libertadores | Atlético Mineiro 1-2 Boca
- 05/10/1978 | Copa Libertadores | Boca 1-0 Atlético Mineiro
- 02/03/1979 | Supercopa | Boca 1-0 Gremio
- 16/11/1989 | Supercopa | Boca 2-0 Gremio
- 17/04/1991 | Copa Libertadores | Boca 3-1 Corinthians
- 08/05/1991 | Copa Libertadores | Boca 3-0 Flamengo
- 31/05/1992 | Copa Máster | Boca 2-1 Cruzeiro
- 07/07/1993 | Copa de Oro | Boca 1-0 San Pablo
- 22/07/1993 | Copa de Oro | Boca 1-0 Atlético Mineiro
- 30/03/1994 | Copa Libertadores | Boca 2-1 Palmeiras
- 19/10/1994 | Supercopa | Boca 2-0 San Pablo
- 03/09/1997 | Supercopa | Boca 1-0 Cruzeiro
- 02/09/1998 | Copa Mercosur | Flamengo 0-2 Boca
- 14/10/1998 | Copa Mercosur | Boca 3-0 Flamengo
- 31/07/1999 | Copa Mercosur | Boca 3-1 San Pablo
- 09/08/2000 | Copa Mercosur | Boca 3-0 Corinthians
- 23/05/2001 | Copa Libertadores | Vasco da Gama 0-1 Boca
- 30/05/2001 | Copa Libertadores | Boca 3-0 Vasco da Gama
- 15/05/2003 | Copa Libertadores | Paysandú 2-4 Boca
- 25/06/2003 | Copa Libertadores | Boca 2-0 Santos
- 02/07/2003 | Copa Libertadores | Santos 1-3 Boca
- 24/11/2004 | Copa Sudamericana | Boca 4-2 Internacional
- 10/11/2005 | Copa Sudamericana | Boca 4-1 Internacional
- 07/09/2006 | Recopa Sudamericana | Boca 2-1 San Pablo
- 13/06/2007 | Copa Libertadores | Boca 3-0 Gremio
- 20/06/2007 | Copa Libertadores | Gremio 0-2 Boca
- 19/09/2007 | Copa Sudamericana | Boca 2-1 San Pablo
- 30/04/2008 | Copa Libertadores | Boca 2-1 Cruzeiro
- 07/05/2008 | Copa Libertadores | Cruzeiro 1-2 Boca
- 11/04/2012 | Copa Libertadores | Fluminense 0-2 Boca
- 17/05/2012 | Copa Libertadores | Boca 1-0 Fluminense
- 01/05/2013 | Copa Libertadores | Boca 1-0 Corinthians
- 19/09/2018 | Copa Libertadores | Boca 2-0 Cruzeiro
- 24/10/2018 | Copa Libertadores | Boca 2-0 Palmeiras
- 09/05/2019 | Copa Libertadores | Boca 2-1 Athletico Paranaense
- 24/07/2019 | Copa Libertadores | Athletico Paranaense 0-1 Boca
- 31/07/2019 | Copa Libertadores | Boca 2-0 Athletico Paranaense
- 02/12/2020 | Copa Libertadores | Internacional 0-1 Boca
- 27/04/2021 | Copa Libertadores | Boca 2-0 Santos
- 15/08/2025 | Copa Sudamericana | Boca 1-0 Cruzeiro
- 08/09/2026 | Copa Sudamericana | Boca 1-0 San Pablo
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario