Calleri volvió a la Boca con San Pablo, fue silbado y se perderá la revancha: "Yo se lo que hice acá"

A pesar de la recepción, evitó dramatizar lo sucedido y explicó que entiende la reacción de los simpatizantes cuando un futbolista se presenta como adversario. Después del encuentro, habló ante ESPN y se refirió directamente a los silbidos: “Es normal, siempre se silba a los contrincantes. No tengo ningún problema, yo sé lo que hice acá. Fui muy feliz, hoy represento a otra institución y soy muy feliz también. Un honor jugar acá en la Bombonera, vamos a hacer todo para dar vuelta el partido en el Morumbí. Tenemos muchas chances”.

️Jonathan Calleri s/los silbidos que recibió en #LaBombonera:



"Es normal, siempre se silba a los contrincantes, sé lo que hice acá, fui muy feliz, es un honor jugar acá en La Bombonera".pic.twitter.com/kq873wzUxt — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 9, 2026

El atacante también había anticipado antes del partido que el regreso tendría una carga emocional especial. Sin embargo, su objetivo estaba puesto en ayudar a San Pablo a revertir el resultado global y avanzar a las semifinales de la competencia continental.

La amarilla que lo dejó afuera de la revancha

Calleri tampoco podrá tener revancha en el partido decisivo de la serie. Durante el encuentro tuvo un cruce con Tomás Belmonte que terminó con ambos jugadores cara a cara. En medio de la discusión se produjo un leve contacto de cabeza entre el delantero y el mediocampista de Boca, situación que llevó al árbitro a amonestar al futbolista de San Pablo.

La tarjeta tuvo una consecuencia importante: fue la tercera amarilla de Calleri en la competencia, por lo que deberá cumplir una fecha de suspensión. De esta manera, no estará disponible para el partido de vuelta de los cuartos de final, programado para el próximo martes a las 21.30 en el Morumbí.

El CABEZAZO de Calleri a BELMONTE.



Fue amonestado y se pierde la REVANCHA por acumulación de amarillas.pic.twitter.com/7qaHJyxbor — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 9, 2026

El recuerdo de su etapa en Boca

Calleri vistió la camiseta de Boca durante una etapa relativamente breve, pero logró dejar una huella importante. Entre 2014 y 2015 disputó 61 partidos, convirtió 23 goles y fue parte del plantel que conquistó el Campeonato de Primera División 2015 y la Copa Argentina de ese mismo año.

Más de diez años después de aquella salida, volvió a encontrarse con el estadio, aunque en circunstancias completamente diferentes. Esta vez tuvo que soportar el rechazo de los hinchas mientras defendía los colores de San Pablo.