Calleri volvió a la Boca con San Pablo, fue silbado y se perderá la revancha: "Yo se lo que hice acá"
El delantero argentino regresó al estadio que lo tuvo como protagonista, pero esta vez con la camiseta del conjunto brasileño. Los hinchas lo recibieron con abucheos.
Jonathan Calleri tuvo un regreso particular a la Bombonera. El delantero argentino volvió a pisar el césped del estadio de Boca después de más de una década, aunque esta vez lo hizo del otro lado: fue titular para San Pablo en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.
El conjunto brasileño terminó derrotado 1-0 y, como si fuera poco, el atacante recibió una tarjeta amarilla que le impedirá disputar la revancha en el Morumbí. Su presencia había generado expectativa desde antes del comienzo del partido por su pasado con la camiseta azul y oro.
El atacante tuvo una etapa importante en el club de la Ribera entre 2014 y 2015 y dejó buenos recuerdos entre los hinchas por sus goles y por los títulos conseguidos. Sin embargo, al volver como rival, recibió una respuesta muy diferente de parte del público.
Una recepción con silbidos desde el comienzo a Calleri
La reacción de los hinchas se hizo sentir incluso antes de que comenzara el partido. Cuando los altoparlantes anunciaron la formación de San Pablo y mencionaron el nombre de Calleri, desde las tribunas de la Bombonera apareció una fuerte silbatina.
La situación se repitió durante el encuentro. El delantero fue nuevamente abucheado después de una oportunidad que no consiguió aprovechar durante el primer tiempo y, sobre el cierre del partido, la reprobación volvió a hacerse todavía más evidente cuando abandonó el campo de juego.
A pesar de la recepción, evitó dramatizar lo sucedido y explicó que entiende la reacción de los simpatizantes cuando un futbolista se presenta como adversario. Después del encuentro, habló ante ESPN y se refirió directamente a los silbidos: “Es normal, siempre se silba a los contrincantes. No tengo ningún problema, yo sé lo que hice acá. Fui muy feliz, hoy represento a otra institución y soy muy feliz también. Un honor jugar acá en la Bombonera, vamos a hacer todo para dar vuelta el partido en el Morumbí. Tenemos muchas chances”.
El atacante también había anticipado antes del partido que el regreso tendría una carga emocional especial. Sin embargo, su objetivo estaba puesto en ayudar a San Pablo a revertir el resultado global y avanzar a las semifinales de la competencia continental.
La amarilla que lo dejó afuera de la revancha
Calleri tampoco podrá tener revancha en el partido decisivo de la serie. Durante el encuentro tuvo un cruce con Tomás Belmonte que terminó con ambos jugadores cara a cara. En medio de la discusión se produjo un leve contacto de cabeza entre el delantero y el mediocampista de Boca, situación que llevó al árbitro a amonestar al futbolista de San Pablo.
La tarjeta tuvo una consecuencia importante: fue la tercera amarilla de Calleri en la competencia, por lo que deberá cumplir una fecha de suspensión. De esta manera, no estará disponible para el partido de vuelta de los cuartos de final, programado para el próximo martes a las 21.30 en el Morumbí.
El recuerdo de su etapa en Boca
Calleri vistió la camiseta de Boca durante una etapa relativamente breve, pero logró dejar una huella importante. Entre 2014 y 2015 disputó 61 partidos, convirtió 23 goles y fue parte del plantel que conquistó el Campeonato de Primera División 2015 y la Copa Argentina de ese mismo año.
Más de diez años después de aquella salida, volvió a encontrarse con el estadio, aunque en circunstancias completamente diferentes. Esta vez tuvo que soportar el rechazo de los hinchas mientras defendía los colores de San Pablo.
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