Boca evalúa reforzar el arco tras la lesión de Agustín Marchesín: el reglamento lo ayuda

agustin marchesin

Más atrás en la consideración figura el juvenil Fernando Rodríguez, arquero de la Reserva, quien podría ser tenido en cuenta en caso de emergencia. Sin embargo, la falta de experiencia en la élite lo ubica como una opción secundaria en el corto plazo. En este contexto, todo indica que el club de la Ribera evaluará seriamente la incorporación de un nuevo arquero para afrontar la doble competencia.

La decisión pasará por equilibrar la urgencia deportiva con las limitaciones del mercado. Mientras tanto, el equipo deberá adaptarse rápidamente a un nuevo escenario, con la responsabilidad de sostener su rendimiento pese a la baja de una pieza clave.