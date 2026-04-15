Boca evalúa reforzar el arco tras la lesión de Agustín Marchesín: el reglamento lo ayuda
La grave lesión del experimentado arquero obliga al Xeneize a analizar variantes, con la posibilidad reglamentaria de sumar un reemplazo en plena competencia internacional.
La contundente victoria de Boca ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores 2026 dejó una preocupación central: la seria lesión de Agustín Marchesín. El experimentado guardameta sufrió la rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha y estará fuera de las canchas por aproximadamente ocho meses, lo que obliga al club a replantear su estructura en un puesto clave.
Ante este panorama, el reglamento de la CONMEBOL contempla una alternativa excepcional que podría resultar determinante. La normativa permite reemplazar a un arquero lesionado en cualquier etapa del torneo, siempre que la gravedad de la dolencia sea certificada por la Comisión Médica del organismo: “Se podrá permitir la sustitución de un arquero lesionado durante cualquier etapa de la disputa del torneo, una vez que la gravedad de la lesión haya sido comprobada y certificada por la Comisión Médica de la CONMEBOL. Este cambio será permanente”.
Esta posibilidad abre un abanico de decisiones para el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda y la dirigencia. Sin embargo, no todo es sencillo: el mercado de pases internacional se encuentra cerrado y el sistema TMS de la FIFA no permite transferencias desde el exterior en este momento. Además, el Xeneize no dispone de cupo para incorporar futbolistas extranjeros, por lo que cualquier eventual refuerzo debería provenir del ámbito local.
Leandro Brey, el nuevo dueño del arco de Boca
Mientras se analiza esa opción, el plantel cuenta con alternativas internas. El principal candidato a ocupar el arco es Leandro Brey, quien asumirá la titularidad tras haber sumado experiencia en el club desde su llegada en 2022. Con 33 partidos disputados, el joven arquero tendrá ahora la oportunidad de consolidarse en un contexto de máxima exigencia, con el Superclásico ante River Plate en el horizonte inmediato.
Como respaldo aparece Javier García, un futbolista de amplia trayectoria que renovó recientemente su vínculo hasta fines de 2026. No obstante, su presente genera interrogantes, ya que atraviesa un prolongado período sin actividad oficial. Su última aparición se remonta a marzo de 2024, en un encuentro ante Racing en el que debió salir por lesión.
Más atrás en la consideración figura el juvenil Fernando Rodríguez, arquero de la Reserva, quien podría ser tenido en cuenta en caso de emergencia. Sin embargo, la falta de experiencia en la élite lo ubica como una opción secundaria en el corto plazo. En este contexto, todo indica que el club de la Ribera evaluará seriamente la incorporación de un nuevo arquero para afrontar la doble competencia.
La decisión pasará por equilibrar la urgencia deportiva con las limitaciones del mercado. Mientras tanto, el equipo deberá adaptarse rápidamente a un nuevo escenario, con la responsabilidad de sostener su rendimiento pese a la baja de una pieza clave.
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