Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Boca

La situación se vuelve crítica al mirar la tabla anual: Defensa se encuentra a ocho puntos de Huracán, que marca la frontera para ingresar a la Copa Sudamericana. Con sus aspiraciones internacionales en juego, el "Halcón" tiene la imperiosa necesidad de cortar su mala racha y sumar de a tres como local.

defensa y justicia

Formaciones del duelo

Defensa: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Alexis Soto; Lucas González, Kevin Gutiérrez; Abiel Osorio, Juan Miritello, Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco o Williams Alarcón; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Miguel Ángel Russo.

Cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Boca

La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.