Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Boca
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Defensa y Justicia vs. Boca por el Torneo Clausura 2025.
Boca se enfrenta a Defensa y Justicia este sábado, desde las 19, en el Estadio Norberto Tomaghello, por la fecha 10 del Torneo Clausura. El partido es particularmente atractivo para el "Xeneize" porque contará con la asistencia de público visitante. Boca llega al duelo tras un agridulce 2-2 en La Bombonera ante Central Córdoba.
El conjunto de la Ribera se mantiene en el segundo puesto de la tabla anual (empatado con Rosario Central, que tiene un partido pendiente), una posición que le otorga un boleto directo a la próxima Copa Libertadores.
Sin embargo, en el Clausura, el equipo ocupa el quinto lugar de la Zona A con 14 puntos. Aunque Boca había enlazado una sólida racha de tres triunfos consecutivos (frente a Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi), los recientes empates con Rosario Central y Central Córdoba frenaron su ascenso, obligándolo a buscar una victoria en Varela para reencauzar su camino.
El "Halcón", dirigido por Mariano Soso, atraviesa su peor momento reciente, con dos caídas al hilo: perdió tanto de visitante contra Estudiantes como de local frente a Platense. Estos resultados dejan al club de Varela en la octava posición de la Zona A del Clausura con 12 unidades, ocupando el último puesto de clasificación para los octavos de final.
La situación se vuelve crítica al mirar la tabla anual: Defensa se encuentra a ocho puntos de Huracán, que marca la frontera para ingresar a la Copa Sudamericana. Con sus aspiraciones internacionales en juego, el "Halcón" tiene la imperiosa necesidad de cortar su mala racha y sumar de a tres como local.
Formaciones del duelo
Defensa: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Alexis Soto; Lucas González, Kevin Gutiérrez; Abiel Osorio, Juan Miritello, Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco o Williams Alarcón; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Miguel Ángel Russo.
Cómo ver en vivo Defensa y Justicia vs. Boca
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
