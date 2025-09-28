Leandro Paredes cruzó fuerte a Agustín Marchesín por sus errores en la derrota de Boca ante Defensa y Justicia
El capitán del Xeneize estalló contra el arquero tras el penal y la mala salida que definieron la caída en Florencio Varela. El Xeneize perdió un invicto de siete partidos.
Boca vivió una noche para el olvido en Florencio Varela. Sin Miguel Ángel Russo en el banco de suplentes, el equipo no pudo sostener el control que parecía tener y terminó cayendo 2-1 ante Defensa y Justicia, lo que significó el final de un invicto de siete encuentros y la salida de la zona de clasificación a la Copa Libertadores en la tabla anual.
El gran señalado de la derrota fue Agustín Marchesín, quien atraviesa un momento complicado y quedó en el centro de las críticas por dos errores determinantes. Su actuación no pasó desapercibida para el capitán, Leandro Paredes, que lo increpó en medio de la cancha en dos episodios claves.
La tensión comenzó cuando Marchesín salió a destiempo y cometió la falta que derivó en el penal de Abiel Osorio, ratificado por el VAR a cargo de Jorge Baliño. Tras el gol, Paredes lo encaró cara a cara con gestos de enojo evidentes. Aunque no se escucharon las palabras, quedó claro que le recriminó su salida innecesaria. El arquero intentó bajar la tensión asintiendo y tocándole la cabeza, pero el mediocampista mundialista insistió en remarcarle la falla hasta que Ayrton Costa intervino para separarlos.
Con el partido 1-1 gracias a un gol del propio Paredes, el arquero volvió a fallar. En un tiro libre del Halcón, salió mal y dejó servido el balón para que Osorio anotara el segundo tanto. La reacción del capitán fue inmediata: explotó de bronca, revoleó los brazos con furia y dejó en claro, a la vista de todos, su disgusto con el arquero.
La derrota no solo golpeó en lo deportivo, sino que también dejó expuestas las tensiones internas dentro del plantel, con un cruce entre dos referentes que refleja el difícil momento que atraviesa Boca en la recta final del año.
