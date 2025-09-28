Leandro Paredes cruzó fuerte a Agustín Marchesín por sus errores en la derrota de Boca ante Defensa y Justicia

La tensión comenzó cuando Marchesín salió a destiempo y cometió la falta que derivó en el penal de Abiel Osorio, ratificado por el VAR a cargo de Jorge Baliño. Tras el gol, Paredes lo encaró cara a cara con gestos de enojo evidentes. Aunque no se escucharon las palabras, quedó claro que le recriminó su salida innecesaria. El arquero intentó bajar la tensión asintiendo y tocándole la cabeza, pero el mediocampista mundialista insistió en remarcarle la falla hasta que Ayrton Costa intervino para separarlos.