Defensa y Justicia sorprendió a Boca: en el final, lo venció por 2-1 por el Torneo Clausura
Pese a la derrota, uno de los momentos destacables del duelo fue el gol xeneize de penal, dado que es el primero de Leandro Paredes en su regreso al club.
Tras el agridulce empate 2-2 frente a Central Córdoba en La Bombonera, Boca cayó por 2-1 ante Defensa y Justicia, en un partido correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura. El encuentro se disputó en el Estadio Norberto Tomaghello y contó con la presencia de público visitante, es decir, con la hinchada xeneize.
Cabe señalar que, pese a la derrota, uno de los momentos destacables del partido fue el gol de Leandro Paredes de penal, siendo éste el primero desde su regreso al club.
De esta manera, el conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo -quien no estuvo presente hoy- quedó sexto, con 14 puntos, mientras que el Halcón se posiciona tercero, con 15.
Los goles del duelo entre Defensa y Justicia y Boca:
Defensa y Justicia vs. Boca: resultado en vivo
Cómo llegaron Defensa y Boca a este duelo
El Xeneize ahora quedó sexto en la tabla de posiciones. Si bien el equipo venía de una sólida seguidilla de tres victorias (ante Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi), los recientes empates frente a Rosario Central y Central Córdoba detuvieron su escalada en la tabla del grupo, a lo que se le suma esta derrota.
Dados estos tropiezos recientes, Boca quedó cuarto en la tabla anual, sin cupo directo a la próxima Copa Libertadores.
Por su parte, el Halcón de Varela, dirigido por Mariano Soso, no venía en su mejor forma, dado que cargaba con dos derrotas consecutivas: cayó como visitante ante Estudiantes y, sorpresivamente, como local frente a Platense. De este modo, este triunfo es un renuevo para el conjunto de Varela.
Formaciones del duelo
Defensa: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Alexis Soto; Lucas González, Kevin Gutiérrez; Abiel Osorio, Juan Miritello, Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco o Williams Alarcón; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Miguel Ángel Russo.
Defensa y Justicia vs. Boca: datos del partido
- Hora: 19
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Jorge Baliño
- Estadio: Norberto Tomaghello
