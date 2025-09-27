Defensa y Justicia sorprendió a Boca: en el final, lo venció por 2-1 por el Torneo Clausura

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1972086601967673430&partner=&hide_thread=false ¡¡EMPATA BOCA!! PRIMER GOL DE LEANDRO PAREDES EN SU REGRESO A BOCA PARA PONER EL 1-1 ANTE DEFENSA. pic.twitter.com/Yxy0Yl3tqF — SportsCenter (@SC_ESPN) September 27, 2025

¡¡¡GOL AGÓNICO DE OSORIO PARA PONER EL 2-1 DE DEFENSA ANTE BOCA!!! pic.twitter.com/SSKuiTVn2q — SportsCenter (@SC_ESPN) September 27, 2025

Defensa y Justicia vs. Boca: resultado en vivo

Cómo llegaron Defensa y Boca a este duelo

El Xeneize ahora quedó sexto en la tabla de posiciones. Si bien el equipo venía de una sólida seguidilla de tres victorias (ante Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi), los recientes empates frente a Rosario Central y Central Córdoba detuvieron su escalada en la tabla del grupo, a lo que se le suma esta derrota.

Dados estos tropiezos recientes, Boca quedó cuarto en la tabla anual, sin cupo directo a la próxima Copa Libertadores.

Por su parte, el Halcón de Varela, dirigido por Mariano Soso, no venía en su mejor forma, dado que cargaba con dos derrotas consecutivas: cayó como visitante ante Estudiantes y, sorpresivamente, como local frente a Platense. De este modo, este triunfo es un renuevo para el conjunto de Varela.

Formaciones del duelo

Defensa: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Alexis Soto; Lucas González, Kevin Gutiérrez; Abiel Osorio, Juan Miritello, Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco o Williams Alarcón; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Miguel Ángel Russo.

Defensa y Justicia vs. Boca: datos del partido

Hora: 19

TV: TNT Sports

Árbitro: Jorge Baliño

Estadio: Norberto Tomaghello