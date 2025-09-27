MinutoUno

Defensa y Justicia sorprendió a Boca: en el final, lo venció por 2-1 por el Torneo Clausura

Pese a la derrota, uno de los momentos destacables del duelo fue el gol xeneize de penal, dado que es el primero de Leandro Paredes en su regreso al club.

Foto: X @ClubDefensayJus

Tras el agridulce empate 2-2 frente a Central Córdoba en La Bombonera, Boca cayó por 2-1 ante Defensa y Justicia, en un partido correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura. El encuentro se disputó en el Estadio Norberto Tomaghello y contó con la presencia de público visitante, es decir, con la hinchada xeneize.

Cabe señalar que, pese a la derrota, uno de los momentos destacables del partido fue el gol de Leandro Paredes de penal, siendo éste el primero desde su regreso al club.

leandro paredes 2

De esta manera, el conjunto dirigido por Miguel Ángel Russo -quien no estuvo presente hoy- quedó sexto, con 14 puntos, mientras que el Halcón se posiciona tercero, con 15.

Los goles del duelo entre Defensa y Justicia y Boca:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1972085431299621055&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1972086601967673430&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1972087904970162516&partner=&hide_thread=false

Defensa y Justicia vs. Boca: resultado en vivo

Cómo llegaron Defensa y Boca a este duelo

El Xeneize ahora quedó sexto en la tabla de posiciones. Si bien el equipo venía de una sólida seguidilla de tres victorias (ante Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi), los recientes empates frente a Rosario Central y Central Córdoba detuvieron su escalada en la tabla del grupo, a lo que se le suma esta derrota.

Dados estos tropiezos recientes, Boca quedó cuarto en la tabla anual, sin cupo directo a la próxima Copa Libertadores.

Por su parte, el Halcón de Varela, dirigido por Mariano Soso, no venía en su mejor forma, dado que cargaba con dos derrotas consecutivas: cayó como visitante ante Estudiantes y, sorpresivamente, como local frente a Platense. De este modo, este triunfo es un renuevo para el conjunto de Varela.

Formaciones del duelo

Defensa: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Alexis Soto; Lucas González, Kevin Gutiérrez; Abiel Osorio, Juan Miritello, Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco o Williams Alarcón; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Miguel Ángel Russo.

Defensa y Justicia vs. Boca: datos del partido

  • Hora: 19
  • TV: TNT Sports
  • Árbitro: Jorge Baliño
  • Estadio: Norberto Tomaghello
