Boca homenajeará a Miguel Ángel Russo: el nuevo gimnasio que llevará su nombre

El entrenador había regresado al club durante ese año y asumió la conducción de un equipo que atravesaba un momento deportivo complejo. Su última etapa estuvo marcada además por su delicado estado de salud.

La relación entre Russo y Boca: los cuatro títulos que consiguió

Russo tuvo varios ciclos como entrenador de Boca y consiguió títulos importantes. El más destacado fue, sin dudas, la Copa Libertadores 2007, cuando condujo al equipo que consiguió la sexta conquista continental de la historia del club. Aquella campaña quedó especialmente vinculada a la figura de Juan Román Riquelme, uno de los principales referentes de aquel plantel.

Russo volvió muchos años después, durante el período de la pandemia, y nuevamente consiguió títulos con la institución. En su segundo ciclo conquistó la Superliga 2019/20, la Copa Diego Maradona 2020 y la Copa Argentina 2021.

En 2025, tuvo una nueva oportunidad al frente del equipo. Su regreso se produjo en un contexto deportivo complejo y con el club preparándose para competir en el Mundial de Clubes. Boca enfrentó allí a equipos importantes de Europa y logró competir en un torneo de enorme exposición internacional, aunque finalmente no consiguió sumar un nuevo trofeo a su palmarés.

Aquella etapa fue particularmente significativa porque Russo continuó ejerciendo su función mientras atravesaba un delicado momento personal. El entrenador murió en octubre de 2025 y dejó atrás una extensa trayectoria en el fútbol argentino, con pasos por diferentes instituciones y títulos relevantes.

La historia de Russo en Boca quedó marcada por cuatro conquistas oficiales durante sus diferentes etapas como entrenador. Su primer gran logro fue la Copa Libertadores 2007, el título internacional que consolidó su lugar en la historia del club. Luego, durante su segundo ciclo, consiguió tres campeonatos locales: la Superliga 2019/20, la Copa Diego Maradona 2020 y la Copa Argentina 2021.