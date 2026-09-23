Boca homenajeará a Miguel Ángel Russo: el nuevo gimnasio que llevará su nombre
La dirigencia del Xeneize decidió con el nombre del entrenador al nuevo espacio deportivo que se construye sobre Brandsen. La familia fue informada y aceptó la iniciativa.
A casi un año de la muerte de Miguel Ángel Russo, Boca prepara un homenaje permanente para uno de los entrenadores que dejó una huella importante en la historia reciente de la institución. La dirigencia decidió que el nuevo gimnasio ubicado frente a La Bombonera lleve el nombre del histórico director técnico.
La obra forma parte de los proyectos de infraestructura impulsados por la actual conducción del club y está ubicada sobre la calle Brandsen, justo frente al estadio Alberto J. Armando.
La decisión de bautizar el espacio de esa forma ya fue comunicada a la familia del entrenador, que aceptó la propuesta. De esta manera, la institución buscará mantener presente el recuerdo de quien tuvo varios ciclos al frente del primer equipo y consiguió uno de los logros internacionales más importantes de la institución.
El nuevo gimnasio de Boca llevará el nombre de Russo
El espacio que recibirá el nombre de Miguel Ángel Russo es una de las principales obras que el club está desarrollando en las inmediaciones de La Bombonera. El gimnasio estará ubicado sobre Brandsen, frente al estadio, y forma parte de un proyecto de infraestructura destinado a ampliar y mejorar los espacios utilizados por la institución.
Según informó el periodista Roberto Rinaldi, la decisión de ponerle el nombre del entrenador ya fue comunicada a sus familiares, quienes dieron su aprobación. El homenaje tendrá una importancia especial porque Russo falleció en octubre de 2025, cuando todavía se encontraba ligado profesionalmente a Boca.
El entrenador había regresado al club durante ese año y asumió la conducción de un equipo que atravesaba un momento deportivo complejo. Su última etapa estuvo marcada además por su delicado estado de salud.
La relación entre Russo y Boca: los cuatro títulos que consiguió
Russo tuvo varios ciclos como entrenador de Boca y consiguió títulos importantes. El más destacado fue, sin dudas, la Copa Libertadores 2007, cuando condujo al equipo que consiguió la sexta conquista continental de la historia del club. Aquella campaña quedó especialmente vinculada a la figura de Juan Román Riquelme, uno de los principales referentes de aquel plantel.
Russo volvió muchos años después, durante el período de la pandemia, y nuevamente consiguió títulos con la institución. En su segundo ciclo conquistó la Superliga 2019/20, la Copa Diego Maradona 2020 y la Copa Argentina 2021.
En 2025, tuvo una nueva oportunidad al frente del equipo. Su regreso se produjo en un contexto deportivo complejo y con el club preparándose para competir en el Mundial de Clubes. Boca enfrentó allí a equipos importantes de Europa y logró competir en un torneo de enorme exposición internacional, aunque finalmente no consiguió sumar un nuevo trofeo a su palmarés.
Aquella etapa fue particularmente significativa porque Russo continuó ejerciendo su función mientras atravesaba un delicado momento personal. El entrenador murió en octubre de 2025 y dejó atrás una extensa trayectoria en el fútbol argentino, con pasos por diferentes instituciones y títulos relevantes.
La historia de Russo en Boca quedó marcada por cuatro conquistas oficiales durante sus diferentes etapas como entrenador. Su primer gran logro fue la Copa Libertadores 2007, el título internacional que consolidó su lugar en la historia del club. Luego, durante su segundo ciclo, consiguió tres campeonatos locales: la Superliga 2019/20, la Copa Diego Maradona 2020 y la Copa Argentina 2021.
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