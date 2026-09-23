Fernando Mitjans explicó el fallo de Boca-Vélez en Copa Argentina: "No hubo ventaja deportiva"

¿Por qué Boca recibió una multa y no quedó eliminado?

Otro de los puntos centrales de la explicación estuvo relacionado con la sanción aplicada al club. Mitjans calificó lo ocurrido como un error administrativo y consideró que la normativa contempla una penalidad económica para este tipo de situaciones. “Hay multa para Boca porque es un error administrativo”, afirmó.

Por penales, Boca eliminó a Vélez de la Copa Argentina.

En diálogo con Olé, además, explicó que el convenio colectivo podía darle argumentos a Vélez para presentar la protesta, pero que la normativa no establece expresamente qué debe ocurrir con el resultado deportivo cuando un equipo presenta seis extranjeros en una planilla y uno de ellos no participa.

“Es cierto que el convenio colectivo le daba a Vélez fundamentos para presentar la protesta. Pero el artículo dice que no pueden jugar más de cinco extranjeros y no dice qué sanción corresponde. Y el reglamento de la Copa Argentina dice que pueden jugar todos aquellos que estén inscriptos en AFA. No distingue entre extranjeros y nacionales”, sostuvo.

Mitjans también explicó que el análisis no podía realizarse tomando una sola norma de manera aislada. “El derecho no funciona tomando un artículo de acá y otro de allá de manera aislada. Hay que tomar las normas en conjunto. También analizamos la jurisprudencia internacional y nuestra propia jurisprudencia”, señaló.

La postura del Tribunal sobre una posible eliminación de Boca

El dirigente también se refirió a la posibilidad de que Boca hubiera sido eliminado de la Copa Argentina como consecuencia de la protesta presentada por Vélez. En ese sentido, volvió a poner el foco sobre Romero y diferenció entre estar inscripto y participar efectivamente del partido.

“¿El jugador estaba inscripto? Sí. ¿Estaba habilitado? Sí. Ahora, si ese sexto jugador hubiese ingresado al campo de juego, la situación podría haber sido diferente. Pero estamos hablando de un jugador que estaba en el banco y que no ingresó”, explicó.

Mitjans consideró que eliminar al Xeneize de una competencia por esa situación hubiera sido una medida desproporcionada: “¿Era proporcional eliminar a Boca de una fase clasificatoria por un error administrativo en una planilla? Ese error administrativo está contemplado y tiene una sanción económica”, manifestó. Además, aclaró que él no participa de las votaciones desde que asumió la presidencia del Tribunal.

Otro de los puntos que buscó aclarar el presidente del Tribunal de Disciplina estuvo relacionado con una eventual intervención de la dirigencia de AFA en la resolución. Mitjans fue contundente al negar cualquier contacto del Comité Ejecutivo con el organismo disciplinario.

“El Comité Ejecutivo no tiene facultades para intervenir en esto. Y quiero aclararlo: ni Tapia ni nadie nos llamó para nada. No hubo intervención del Comité Ejecutivo, no hubo derivación y tampoco hubo abstenciones. Los seis miembros del Tribunal que votaron lo hicieron por unanimidad”, afirmó.