La fuerte restricción para los hinchas de Racing en el partido con Boca por la Copa Argentina

A raíz de aquella situación se estableció una restricción para Racing en los partidos oficiales que dispute durante 2026 dentro del territorio de la Provincia de Santa Fe. Por eso, aunque haya pasado casi un año desde aquel encuentro, la medida continúa afectando a la Academia y será aplicada nuevamente durante el duelo frente a Boca.

¿Qué elementos no podrán llevar los hinchas?

La prohibición contempla distintos elementos que habitualmente forman parte del espectáculo en las tribunas. Los hinchas de Racing que asistan al encuentro en Rosario no podrán ingresar con banderas, paraguas, tirantes ni instrumentos musicales. La restricción no depende del tamaño de esos objetos y se extiende a populares, plateas y palcos.

Fernando Peverengo, director provincial de Seguridad en Eventos Masivos de Santa Fe, ratificó públicamente la vigencia de la medida. “Racing sigue sancionado. No puede ingresar ni tirantes, ni instrumentos ni banderas”, explicó el funcionario en declaraciones a Doble Amarilla Radio.

También sostuvo: “Es una batalla cultural que estamos dando, es un mensaje claro. Desde Racing no apelaron, pero la decisión está tomada”. La provincia fundamentó la disposición en criterios vinculados con la seguridad y la prevención de nuevos episodios de violencia durante los espectáculos deportivos.

La medida alcanza a todos los partidos de Racing en 2026

La particularidad de la sanción es que no se limita exclusivamente al encuentro contra Boca. La disposición alcanza a todos los partidos oficiales que Racing dispute en territorio santafesino durante 2026. Por ese motivo, el choque de Copa Argentina en Rosario quedó automáticamente incluido dentro de la medida.

La Academia tenía la expectativa de que la restricción pudiera ser revisada o dejada sin efecto antes del partido, pero desde las autoridades provinciales confirmaron que se mantendrá vigente. La situación implica que los hinchas deberán trasladarse al estadio teniendo en cuenta las condiciones establecidas por los organismos de seguridad de Santa Fe.