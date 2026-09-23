Boca y River, frente a una deuda histórica: las finales que todavía están pendientes

De esta manera, el equipo que quedó asociado a esa definición fue River, subcampeón de aquella competencia. Así se configuró una final entre los dos gigantes del fútbol argentino que nunca llegó a concretarse.

El escenario resulta especialmente llamativo porque no se trata de una definición surgida de un enfrentamiento convencional por un campeonato, sino de una consecuencia directa de la superposición de títulos y de los cambios provocados por la pandemia.

Foto: @LigaAFA

¿Qué ocurrió con la Supercopa Argentina 2021?

La temporada siguiente también dejó una situación pendiente. River, campeón de la Liga correspondiente a 2021, obtuvo el derecho a participar de la Supercopa Argentina frente al ganador de la Copa Argentina de ese año.

Sin embargo, el problema apareció nuevamente en torno a la Copa Argentina. La edición que debía determinar al campeón correspondiente al calendario 2021 terminó generando una superposición con la definición anterior, ya que Boca había quedado como único campeón de la edición que se había extendido desde 2020.

Por eso, la alternativa que aparece sobre la mesa es analizar si ambas situaciones pueden resolverse mediante una única definición entre River y Boca.

No obstante, el caso requiere una interpretación formal de los reglamentos y de las condiciones bajo las cuales fueron organizadas aquellas temporadas. La decisión final corresponde a las autoridades de la AFA.

El Trofeo de Campeones 2020 también quedó sin definición

La otra gran deuda involucra al Trofeo de Campeones 2020. Boca, como campeón de la Superliga 2019-2020, tenía asegurado un lugar en esa definición.

El inconveniente surgió porque el torneo que debía entregar el otro cupo, la Copa de la Superliga 2020, fue suspendido como consecuencia de la pandemia y no pudo completarse.

Posteriormente se disputó la Copa Diego Maradona, que tuvo a Boca como campeón, pero ese torneo no resolvió de manera automática quién debía ocupar el lugar restante en el Trofeo de Campeones. Banfield sostuvo que debía recibir ese derecho por su posición en la competencia que reemplazó al certamen original, mientras que River también reclamó el lugar a partir de su ubicación en la Liga.

La discusión reglamentaria derivó en una semifinal entre River y Banfield, disputada en febrero de 2023. El Millonario se impuso por 3-2 y consiguió avanzar, pero la instancia definitiva frente a Boca nunca llegó a jugarse.

Así, entre la Supercopa Argentina 2020, la situación derivada de la edición 2021 y el Trofeo de Campeones 2020, el fútbol argentino conserva una serie de finales pendientes que quedaron como consecuencia directa de una etapa excepcional y de los posteriores cambios de calendario.