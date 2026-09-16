Arruabarrena fue tajante tras la clasificación de Boca: "Necesitamos salir campeones de algo"
El entrenador del Xeneize analizó el empate ante São Paulo, valoró la actuación de sus dirigidos y reconoció que el equipo necesita conquistar un título.
Boca consiguió el objetivo y avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 después de superar a São Paulo por 2-1 en el resultado global. Tras el empate en el Estadio Morumbí, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena selló su clasificación y quedó a un paso de la gran final del certamen.
El próximo desafío será Vasco da Gama, otro representante brasileño que buscará impedirle al Xeneize llegar a la definición que se disputará en Barranquilla. Con la clasificación confirmada, el Vasco enfrentó los micrófonos y realizó un análisis que combinó satisfacción por lo conseguido, autocrítica y cautela de cara a lo que viene.
“Hemos hecho un partido muy serio. Creo que lo hicimos bien. Me hubiese gustado ganar, pero el empate nos da la posibilidad de pasar a semifinales”, explicó el entrenador de Boca luego del encuentro y destacó especialmente la seriedad con la que sus futbolistas afrontaron una serie exigente y fuera de casa. Para el técnico, el resultado permitió cumplir el principal objetivo, aunque dejó claro que el camino todavía es largo.
La frase de Arruabarrena sobre la necesidad de ganar un título
Más allá de la clasificación, una de las declaraciones que más llamó la atención de Arruabarrena estuvo relacionada con las expectativas que existen alrededor de Boca y la necesidad de conseguir un campeonato. “Esperemos que la hinchada se sienta identificada. Son los resultados los que mandan, necesitamos salir campeones de algo, pero tenemos que ir tranquilitos. Esto es fútbol y esperemos encontrarnos enteros cuando vengan esos altibajos”, expresó.
El entrenador hizo referencia así a la importancia de que el equipo pueda transformar su buen momento competitivo en una consagración. El conjunto azul y oro continúa con vida en distintos frentes y ahora tendrá por delante una semifinal internacional. La advertencia de Arruabarrena también estuvo vinculada con la necesidad de mantener la calma. El entrenador evitó proyectarse demasiado y remarcó que todavía deberán atravesar diferentes momentos antes de conocer cómo termina la temporada.
Durante el análisis del partido, el director técnico también se refirió al tanto de cabeza que recibió Boca y reconoció que existió una falla defensiva. “Cuando arrancamos teníamos menos estatura que Sao Paulo, pero cuando nos hicieron el gol teníamos más estatura. Hay un error, porque lo he visto. Es fútbol, se cometen errores”, explicó Arruabarrena al referirse a la acción en la que Duarte terminó ganándole la posición a Herrera.
Sin embargo, el entrenador no quiso profundizar en la equivocación ni convertirla en un problema mayor. Por el contrario, consideró que forma parte del juego y prefirió destacar el trabajo general del equipo. “Me hubiese gustado ganar, pero no puedo quejarme de nadie. El esfuerzo está. Es la primera vez que nos hacen un gol de pelota parada, sacando lo de Riestra. Hay que seguir trabajando, insistiendo. Estarán contentos en el vestuario”, sostuvo.
Boca ya piensa en Vasco da Gama
Con la serie ante São Paulo terminada, el club de la Ribera deberá comenzar a preparar el cruce contra Vasco da Gama. El equipo brasileño será el último obstáculo antes de la final de la Copa Sudamericana. La clasificación en el Morumbí le permitió al Xeneize sumar otro paso importante en el torneo, aunque Arruabarrena dejó claro que el plantel deberá mantener la concentración.
El objetivo ahora será sostener el rendimiento y corregir los detalles que todavía generan preocupación. El próximo partido será por el Torneo Clausura 2026. El domingo 20 de septiembre, desde las 14.45, enfrentará a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Luego, la atención volverá a estar puesta en la Copa Argentina y en los cuartos ante Racing.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario