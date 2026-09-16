Arruabarrena fue tajante tras la clasificación de Boca: "Necesitamos salir campeones de algo"

El entrenador hizo referencia así a la importancia de que el equipo pueda transformar su buen momento competitivo en una consagración. El conjunto azul y oro continúa con vida en distintos frentes y ahora tendrá por delante una semifinal internacional. La advertencia de Arruabarrena también estuvo vinculada con la necesidad de mantener la calma. El entrenador evitó proyectarse demasiado y remarcó que todavía deberán atravesar diferentes momentos antes de conocer cómo termina la temporada.

Durante el análisis del partido, el director técnico también se refirió al tanto de cabeza que recibió Boca y reconoció que existió una falla defensiva. “Cuando arrancamos teníamos menos estatura que Sao Paulo, pero cuando nos hicieron el gol teníamos más estatura. Hay un error, porque lo he visto. Es fútbol, se cometen errores”, explicó Arruabarrena al referirse a la acción en la que Duarte terminó ganándole la posición a Herrera.

"COMO ENTRENADOR, FELICITO A MIS JUGADORES. COMO HINCHA, LES AGRADEZCO"



La palabra del Vasco Arruabarrena luego de la clasificación de Boca ante São Paulo en la CONMEBOL #SudamericanaEnDSPORTS.#Sudamericana#DSPORTSNoticiasNite pic.twitter.com/UsDh4pC5i5 — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 16, 2026

Sin embargo, el entrenador no quiso profundizar en la equivocación ni convertirla en un problema mayor. Por el contrario, consideró que forma parte del juego y prefirió destacar el trabajo general del equipo. “Me hubiese gustado ganar, pero no puedo quejarme de nadie. El esfuerzo está. Es la primera vez que nos hacen un gol de pelota parada, sacando lo de Riestra. Hay que seguir trabajando, insistiendo. Estarán contentos en el vestuario”, sostuvo.

Boca ya piensa en Vasco da Gama

Con la serie ante São Paulo terminada, el club de la Ribera deberá comenzar a preparar el cruce contra Vasco da Gama. El equipo brasileño será el último obstáculo antes de la final de la Copa Sudamericana. La clasificación en el Morumbí le permitió al Xeneize sumar otro paso importante en el torneo, aunque Arruabarrena dejó claro que el plantel deberá mantener la concentración.

El objetivo ahora será sostener el rendimiento y corregir los detalles que todavía generan preocupación. El próximo partido será por el Torneo Clausura 2026. El domingo 20 de septiembre, desde las 14.45, enfrentará a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Luego, la atención volverá a estar puesta en la Copa Argentina y en los cuartos ante Racing.