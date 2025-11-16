Boca le ganó 2-0 a Tigre, terminó primero en su zona rumbo a los octavos de final
El Xeneize venció 2-0 a Tigre con goles de Ayrton Costa y Edinson Cavani, llegó a 29 puntos y terminó primero en la Zona A del Torneo Clausura rumbo a los octavos.
Boca cerró la fase regular con una actuación convincente y un triunfo clave. En La Bombonera, el Xeneize venció 2-0 a Tigre y se afirmó en lo más alto de la Zona A, alcanzando los 29 puntos, rendimiento que lo deja bien posicionado para los octavos de final del Torneo Clausura.
El partido se destrabó recién a los 28 minutos del segundo tiempo, cuando Leandro Paredes metió un centro perfecto para que Ayrton Costa conectara de cabeza y abriera el marcador. El envío del volante fue preciso y el defensor apareció por sorpresa para poner el 1-0. En tiempo agregado, a los 47 minutos, Edinson Cavani selló la historia desde los doce pasos. El uruguayo definió con jerarquía y aseguró el 2-0 que desató el festejo en las tribunas.
Tremendo centro de Leandro Paredes y gol de Ayrton Costa de cabeza:
Edinson Cavani, desde los doce pasos y a los 47 minutos del segundo tiempo, puso el 2-0 definitivo del Xeneize:
Con su triunfo, Boca se quedó con el primer puesto de su zona y, por ahora, estaría enfrentándose a Sarmiento de Junín en los octavos de final, a la espera de que se cierre la fecha para la confirmación definitiva. Tigre, pese a la derrota, mantiene su lugar en zona de clasificación: quedó séptimo con 22 puntos y, de mantenerse los resultados, se mediría ante Racing en la próxima instancia.
Boca vs. Tigre por el Torneo Clausura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Probables formaciones del duelo
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Carlos Palacios; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.
Tigre: Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Elías Cabrera, Gonzalo Pineiro, Jalil Elías, Sebastián Medina; Ignacio Russo, José Romero. DT: Diego Dabove.
Boca vs. Tigre, por el Torneo Clausura: datos del partido
- Hora: 20.15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Darío Herrera
- Estadio: La Bombonera
