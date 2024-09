Boca mejora las instalaciones de La Bombonera de cara al Superclásico con River

Los hinchas podrán ver el resultado de estas obras el próximo 21 de septiembre, cuando el equipo reciba a River en el Superclásico correspondiente a la fecha 15 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Dicho partido será uno de los encuentros más esperados del semestre, y el club busca brindar una mejor experiencia a los aficionados que asistan al estadio.

image.png

La ampliación de La Bombonera, un tema sensible para los hinchas de Boca

Uno de los temas que sigue generando debate entre los hinchas y dirigentes es la posible ampliación de La Bombonera. Durante la campaña electoral de 2023, Andrés Ibarra propuso construir un nuevo estadio a pocas cuadras de la actual ubicación, una idea que fue rechazada por Juan Román Riquelme, quien abogó por ampliar la capacidad del estadio actual.

Aunque se han presentado varios proyectos, hasta el momento no se ha avanzado de manera significativa en este aspecto. Sin embargo, las críticas no han tardado en llegar, especialmente por parte de Rubén Lopresti, líder de los frentistas del estadio, quien señaló que la dirigencia no cumplió con su palabra en cuanto a la ampliación.

En declaraciones al canal de TyC Sports, Lopresti afirmó que el club tiene los recursos necesarios para adquirir los terrenos adyacentes al estadio y realizar la ampliación, pero que hasta ahora no se han tomado las decisiones necesarias para avanzar en este sentido.

bombonera.jpg

El calendario picante de Boca: lo que se le viene

Mientras tanto, Boca tiene un calendario cargado para las próximas semanas: este sábado, enfrentará a Talleres por los octavos de final de la Copa Argentina, y luego, el 14 de septiembre, visitará a Racing por la fecha 14 de la LPF.

El plato fuerte llegará el 21 de septiembre, cuando se enfrente a River en el Superclásico del fútbol argentino, un partido que siempre genera expectativas tanto en los hinchas como en el mundo del fútbol.