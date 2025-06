Boca negocia con Atlético Nacional por Campuzano: ¿se mete Hinestroza?

Sin embargo, desde el Xeneize consideran insuficiente esa cifra y apuntan a acercarse al monto de su cláusula, que ronda los 2.5 millones de dólares. Más allá del número, la intención es clara: usar esta negociación como llave para incorporar al delantero que quiere Juan Román Riquelme.

Hinestroza, que ya expresó públicamente su deseo de jugar en Boca, se convirtió en prioridad para reforzar el ataque. El delantero de 25 años, con pasado en Pachuca y Columbus Crew, suma 47 partidos, donde marcó ocho goles y repartió otras ocho asistencias. Su versatilidad para jugar por los dos costados del ataque lo convierten en una pieza valiosa para el armado del plantel de cara a la segunda mitad del año.

Pero no será fácil. El club colombiano lo considera un jugador fundamental, sobre todo pensando en los octavos de final de la Copa Libertadores que se jugarán en agosto. Por eso, en Boca ya analizan alternativas: una de ellas sería cerrar ahora una opción de compra prioritaria para fin de año, o incluso pactar una llegada diferida.

Lo cierto es que Riquelme y compañía no piensan bajarse de la puja por un jugador que consideran ideal para el estilo ofensivo que buscan consolidar. Campuzano, por su parte, deberá presentarse en Boca el 30 de junio si no se concreta su traspaso. Aunque no está en los planes inmediatos de Miguel Ángel Russo, su continuidad o salida podría ser clave para destrabar el resto del mercado.

En definitiva, su pase se convirtió en una ficha de cambio importante en una negociación mayor. Mientras tanto, la prensa colombiana afirma que el técnico de la selección, Néstor Lorenzo, ya le sugirió a Hinestroza que dé el salto al exterior si quiere ser considerado para el Mundial 2026. Eso podría jugar a favor de Boca. En el Xeneize están dispuestos a esperar, negociar y avanzar paso a paso.