Boca no podrá llevar hinchas visitantes a Florencio Varela: los motivos de la decisión
Pese a tener el aval de Aprevide y la AFA, el partido ante Defensa y Justicia se jugará solo con público local. El intendente bajó el pulgar a último momento por cuestiones de seguridad ajenas al fútbol.
La expectativa por ver a los hinchas de Boca ocupando una tribuna visitante en el torneo local se desvaneció en cuestión de horas. El equipo de Claudio Úbeda, que este jueves debe visitar a Defensa y Justicia por la fecha 16 del Torneo Apertura, no podrá contar con el aliento de su gente en el Estadio Norberto Tomaghello debido a una sorpresiva decisión política del Municipio de Florencio Varela.
Todo estaba listo para que 3.000 fanáticos de Boca agotaran las entradas para el duelo del jueves. La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE), la AFA y ambos clubes ya habían dado el visto bueno para que este encuentro fuera el "designado" de la fecha para el regreso paulatino de los visitantes. Sin embargo, a menos de 72 horas del inicio, el Municipio dio marcha atrás alegando "cuestiones internas" de seguridad.
El presidente del Halcón, Diego Lemme, confirmó la noticia con resignación: "Está caída al 100% la chance de jugar con visitantes ante Boca. Creen que la seguridad no se puede hacer cargo del partido por un tema de amenazas en las escuelas. Es algo entendible", explicó el dirigente, desvinculando el problema de cualquier conflicto deportivo entre las instituciones.
La resolución generó malestar en la dirigencia xeneize, ya que el operativo estaba planificado y la venta de entradas era inminente. Según trascendió, el conflicto no radica en una interna de barras ni en riesgos futbolísticos, sino en una situación social y política de la zona que llevó a las autoridades locales a priorizar el despliegue policial en otras áreas del partido de Florencio Varela.
Ante la caída de la sede en Varela, las autoridades de la Liga Profesional ya buscan una alternativa para mantener el cupo de visitantes de la fecha. Todos los caminos conducen a Vicente López: el encuentro entre Platense y San Lorenzo asoma ahora como el principal candidato para recibir a ambas hinchadas. De confirmarse, el partido del Ciclón podría pasarse al viernes para ajustar los detalles de un operativo que, por ahora, el sur del Gran Buenos Aires decidió no afrontar.
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