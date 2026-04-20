Boca no podrá llevar hinchas visitantes a Florencio Varela: los motivos de la decisión

Ante la caída de la sede en Varela, las autoridades de la Liga Profesional ya buscan una alternativa para mantener el cupo de visitantes de la fecha. Todos los caminos conducen a Vicente López: el encuentro entre Platense y San Lorenzo asoma ahora como el principal candidato para recibir a ambas hinchadas. De confirmarse, el partido del Ciclón podría pasarse al viernes para ajustar los detalles de un operativo que, por ahora, el sur del Gran Buenos Aires decidió no afrontar.