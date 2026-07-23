Riquelme rompió el silencio sobre Dybala: la frase que alimentó el misterio en Boca
Con una respuesta escueta y un comentario distendido, el presidente de Boca se refirió por primera vez al intento del club por incorporar a la Joya.
El nombre de Paulo Dybala ocupó durante varias semanas un lugar central en el mercado de pases de Boca. La posibilidad de que el campeón del mundo regresara al fútbol argentino despertó una enorme expectativa entre los hinchas xeneizes, especialmente por su estrecha relación con Leandro Paredes y por los contactos que existieron entre las partes.
Sin embargo, ese escenario terminó descartándose luego de que el atacante decidiera renovar su vínculo con la Roma y continuar su carrera en el fútbol italiano. En la antesala del compromiso frente a O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana, Juan Román Riquelme concedió una entrevista a TyC Sports en la que fue consultado por diferentes temas vinculados al presente del club.
Entre ellos, naturalmente apareció la consulta sobre el frustrado intento de sumar a Dybala. Lejos de brindar detalles sobre las conversaciones que existieron o revelar cómo se desarrolló la negociación, el presidente eligió mantener el hermetismo y respondió con una frase tan breve como llamativa. "Preguntale a él...", expresó cuando le consultaron por qué el delantero finalmente no llegó al conjunto de la Ribera.
La respuesta de Riquelme sobre el frustrado sueño de tener a Dybala en Boca
La respuesta no quedó allí. Con una sonrisa, Riquelme dejó entrever que sigue manteniendo contacto con el futbolista y agregó: "¿No hablan con él ustedes? Yo de vez en cuando hablo... Me debe la camiseta, esperemos que algún día cumpla".
Las palabras del máximo dirigente dejaron abierta la puerta a distintas interpretaciones. Si bien evitó confirmar cómo avanzaron las negociaciones, tampoco descartó la buena relación que mantiene con el cordobés, un vínculo que en Boca consideran importante de cara a un eventual intento futuro.
Durante este mercado de pases, la ilusión de los hinchas creció a partir de diferentes versiones que indicaban que el club analizaba seriamente la posibilidad de incorporar a la Joya. Su amistad con Paredes y el deseo permanente de Boca de sumar futbolistas de jerarquía alimentaron ese entusiasmo, aunque finalmente la operación nunca llegó a concretarse.
El desenlace terminó inclinándose a favor de la Roma. El club italiano logró asegurar la continuidad del delantero mediante una renovación contractual que lo vinculará con la institución hasta junio de 2027. De esa manera, la Joya seguirá siendo una de las principales figuras del equipo de la capital italiana y afrontará un nuevo desafío europeo.
La continuidad del atacante representa además un premio deportivo importante. Después de varias temporadas defendiendo los colores de la Roma, tendrá la oportunidad de disputar por primera vez la UEFA Champions League con esa camiseta, una competencia que ya conoce muy bien por su exitoso paso por Juventus. Mientras tanto, Boca continúa enfocado en sus objetivos deportivos inmediatos y Riquelme evita alimentar especulaciones sobre posibles incorporaciones futuras.
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