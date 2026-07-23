Riquelme rompió el silencio sobre Dybala: la frase que alimentó el misterio en Boca

Durante este mercado de pases, la ilusión de los hinchas creció a partir de diferentes versiones que indicaban que el club analizaba seriamente la posibilidad de incorporar a la Joya. Su amistad con Paredes y el deseo permanente de Boca de sumar futbolistas de jerarquía alimentaron ese entusiasmo, aunque finalmente la operación nunca llegó a concretarse.

El desenlace terminó inclinándose a favor de la Roma. El club italiano logró asegurar la continuidad del delantero mediante una renovación contractual que lo vinculará con la institución hasta junio de 2027. De esa manera, la Joya seguirá siendo una de las principales figuras del equipo de la capital italiana y afrontará un nuevo desafío europeo.

La continuidad del atacante representa además un premio deportivo importante. Después de varias temporadas defendiendo los colores de la Roma, tendrá la oportunidad de disputar por primera vez la UEFA Champions League con esa camiseta, una competencia que ya conoce muy bien por su exitoso paso por Juventus. Mientras tanto, Boca continúa enfocado en sus objetivos deportivos inmediatos y Riquelme evita alimentar especulaciones sobre posibles incorporaciones futuras.