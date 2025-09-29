Junior Benítez, exjugador de Boca, irá a juicio por la muerte de su expareja
El exfutbolista está acusado del delito de instigación al suicidio en contexto de violencia de género contra Anabelia Ayala: los detalles de la causa.
Junior Benítez, exfutbolista con pasado en Boca, irá a juicio oral acusado de instigación al suicidio en contexto de violencia de género por la muerte de su ex pareja, Anabelia Ayala. La decisión se tomó tras rechazar el pedido de sobreseimiento y se apoya en pruebas que describen un historial de agresiones físicas y psicológicas.
Junior Benítez será juzgado por la muerte de Anabelia Ayala
El exfutbolista enfrentará un juicio oral por la muerte de su expareja Anabelia Ayala, quien se quitó la vida en su domicilio el 1 de enero de 2024. La acusación sostiene que el exjugador ejerció durante años un comportamiento violento, controlador y sistemático que la llevó a tomar la trágica decisión.
De acuerdo con la resolución judicial, entre 2018 y 2023 Benítez habría ejercido violencia física a través de golpes reiterados, principalmente en la zona de la cabeza y el cuello, además de violencia psicológica mediante amenazas de muerte, intimidaciones y daños a bienes personales y familiares.
También se detalla que ejercía un control constante sobre la vida de Ayala, accediendo a sus redes sociales y dispositivos electrónicos, a veces incluso haciéndose pasar por ella, lo que le permitía mantenerla bajo vigilancia permanente. Pese a que en su momento existían medidas cautelares de restricción dictadas por la Justicia, el exfutbolista habría continuado con conductas de hostigamiento hacia la víctima y su entorno.
Antecedentes judiciales que complican aún más a Junior Benítez en la causa
En abril de 2024, el futbolista con pasado en Boca y Lanús ya había sido condenado a cinco años de prisión por coacción agravada, amenazas, daño, desobediencia y tenencia ilegal de un arma de fuego. Esa sentencia, según el informe judicial, demuestra la escalada progresiva de violencia que atravesó Ayala hasta el desenlace fatal.
