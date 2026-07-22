Boca pierde a Leandro Lozano: el pibe que esperaba su chance y será titular ante O'Higgins
El lateral uruguayo sintió una molestia física durante el entrenamiento y quedó descartado para jugar por los playoffs de la Copa Sudamericana.
La preparación de Boca para el cruce frente a O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 sufrió un contratiempo inesperado en las últimas horas. Cuando todo indicaba que Leandro Lozano ocuparía el lateral derecho desde el inicio, una molestia física sufrida durante la práctica obligó al cuerpo técnico a modificar los planes y pensar en una alternativa para uno de los encuentros más importantes del semestre.
La jornada había comenzado con un clima positivo en el predio de Ezeiza gracias al regreso de Leandro Paredes, quien volvió a entrenarse con el plantel luego de disputar el Mundial con la Selección Argentina y rápidamente quedó a disposición de Rodolfo Arruabarrena para afrontar la competencia continental. Sin embargo, ese panorama cambió con el inconveniente sufrido por el defensor uruguayo.
El uruguayo Lozano, uno de los refuerzos incorporados por el Xeneize en el actual mercado de pases junto a Álvaro Montero y Sebastián Villa, no logró completar la práctica con normalidad debido a una molestia muscular que lo dejó fuera de consideración para el compromiso del jueves. Ante esta situación, el entrenador ya tendría definido quién ocupará ese lugar.
Dylan Gorosito sería titular en Boca ante por la Copa Sudamericana 2026
Todo indica que el elegido será Dylan Gorosito, uno de los juveniles que más creció durante la pretemporada y que logró ganarse la confianza del cuerpo técnico gracias a su rendimiento en los entrenamientos. El defensor viene de destacarse con la Selección Argentina en el Mundial Sub-17 dirigido por Diego Placente y recientemente renovó su vínculo con la institución hasta 2030.
Su evolución convenció al Vasco, que decidió incluirlo entre los futbolistas promovidos al plantel profesional y ahora podría darle una oportunidad en un escenario de máxima exigencia. La decisión también refleja el profundo cambio que experimentó el puesto desde la llegada del nuevo entrenador. Apenas asumió, les comunicó a Marcelo Weigandt y Juan Barinaga que no serían tenidos en cuenta para su proyecto deportivo, por lo que ambos quedaron habilitados para buscar nuevos destinos.
Con esas salidas, el club de la Ribera avanzó por la contratación de Lozano, quien rápidamente se quedó con el puesto y fue titular en el debut oficial del entrenador frente a Sarmiento por la Copa Argentina. Sin embargo, la lesión sufrida en los últimos entrenamientos alteró nuevamente el panorama y abrió la puerta para que Gorosito tenga una nueva oportunidad en el primer equipo.
Hasta el momento, el joven lateral disputó dos encuentros oficiales con la camiseta azul y oro. Su estreno se produjo el 21 de julio de 2024 frente a Defensa y Justicia, partido que comenzó como titular antes de ser reemplazado durante el entretiempo. Su segunda presentación llegó el 24 de febrero de este año, cuando ingresó desde el banco en la victoria ante Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina.
Ahora, con la baja de Lozano y la confianza del entrenador, el juvenil aparece como el principal candidato para ocupar el lateral derecho en un encuentro determinante para las aspiraciones internacionales. La joya de Boca Predio afrontará uno de los mayores desafíos desde su llegada al plantel profesional, con la responsabilidad de responder en un compromiso que puede marcar el rumbo del equipo en la Sudamericana.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario