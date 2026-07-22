Boca pierde a Leandro Lozano: el pibe que esperaba su chance y será titular ante O'Higgins

Con esas salidas, el club de la Ribera avanzó por la contratación de Lozano, quien rápidamente se quedó con el puesto y fue titular en el debut oficial del entrenador frente a Sarmiento por la Copa Argentina. Sin embargo, la lesión sufrida en los últimos entrenamientos alteró nuevamente el panorama y abrió la puerta para que Gorosito tenga una nueva oportunidad en el primer equipo.

Hasta el momento, el joven lateral disputó dos encuentros oficiales con la camiseta azul y oro. Su estreno se produjo el 21 de julio de 2024 frente a Defensa y Justicia, partido que comenzó como titular antes de ser reemplazado durante el entretiempo. Su segunda presentación llegó el 24 de febrero de este año, cuando ingresó desde el banco en la victoria ante Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina.

Ahora, con la baja de Lozano y la confianza del entrenador, el juvenil aparece como el principal candidato para ocupar el lateral derecho en un encuentro determinante para las aspiraciones internacionales. La joya de Boca Predio afrontará uno de los mayores desafíos desde su llegada al plantel profesional, con la responsabilidad de responder en un compromiso que puede marcar el rumbo del equipo en la Sudamericana.