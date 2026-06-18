Boca pone primera: el Vasco Arruabarrena comienza una nueva etapa y define el rumbo
Con el receso terminado y varios cambios en el horizonte, el Xeneize vuelve al trabajo. El segundo semestre promete una profunda renovación.
Boca dejará atrás las vacaciones y retomará la actividad este jueves por la mañana en el predio que posee en Ezeiza. Después de 20 días sin entrenamientos, los futbolistas volverán a reunirse para iniciar la preparación de cara a la segunda parte de la temporada, que tendrá como principal novedad el regreso de Rodolfo Arruabarrena al banco de suplentes.
El exlateral izquierdo asumió en reemplazo de Claudio Úbeda y comenzará oficialmente su segundo ciclo al frente del conjunto azul y oro. El nuevo cuerpo técnico ya viene trabajando desde hace varios días en cuestiones organizativas y de planificación, incluso analizando el rendimiento de las divisiones inferiores para determinar qué futbolistas podrían tener oportunidades durante los próximos meses.
Sin embargo, este jueves marcará el primer contacto formal con el plantel profesional, en un contexto de reconstrucción que podría modificar considerablemente la estructura del equipo. La pretemporada se desarrollará íntegramente en Ezeiza y, según lo previsto, incluirá jornadas de doble turno hasta el sábado. El domingo, en tanto, las tareas se realizarán únicamente durante la mañana.
Boca inicia la pretemporada con el Vasco Arruabarrena
Arruabarrena buscará aprovechar al máximo estas primeras semanas para evaluar el estado físico y futbolístico de cada integrante del plantel antes de tomar decisiones definitivas respecto de quiénes continuarán y quiénes podrían emigrar.
Entre las novedades más importantes aparecen las salidas de Ánder Herrera y Edinson Cavani. Ambos futbolistas rescindieron sus contratos y ya no forman parte del proyecto deportivo, por lo que Boca perdió dos nombres de experiencia que habían tenido protagonismo en los últimos mercados de pases. Estas bajas obligarán a la dirigencia y al entrenador a salir en busca de alternativas que permitan reforzar sectores clave del equipo.
Mientras tanto, algunos juveniles comenzarán a tener un rol más estable dentro del plantel profesional. Dylan Gorosito, Camilo Rey Domenech y Leonel Flores serán observados de cerca por el entrenador y trabajarán como integrantes permanentes durante esta etapa de preparación. La intención es que puedan competir por un lugar y transformarse en opciones reales para afrontar las distintas competencias que se vienen.
Los movimientos del mercado de pases en Boca
En paralelo, el mercado de pases ya genera movimiento. La dirigencia tiene identificadas varias posiciones a reforzar y apunta a incorporar un arquero, un marcador central, un lateral derecho, un volante creativo, un extremo y un delantero de área. Además, continúan las gestiones para intentar concretar las llegadas de Jhohan Romaña y Sebastián Villa.
Al mismo tiempo, futbolistas como Marcelo Weigandt, Agustín Martegani, Carlos Palacios y Lucas Janson podrían abandonar la institución si aparecen propuestas satisfactorias. Con muchas decisiones por delante y un nuevo entrenador al mando, el de la Ribera inicia una etapa que promete cambios importantes y que comenzará a tomar forma desde este mismo jueves en Ezeiza.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario