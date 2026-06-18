Boca pone primera: el Vasco Arruabarrena comienza una nueva etapa y define el rumbo

Entre las novedades más importantes aparecen las salidas de Ánder Herrera y Edinson Cavani. Ambos futbolistas rescindieron sus contratos y ya no forman parte del proyecto deportivo, por lo que Boca perdió dos nombres de experiencia que habían tenido protagonismo en los últimos mercados de pases. Estas bajas obligarán a la dirigencia y al entrenador a salir en busca de alternativas que permitan reforzar sectores clave del equipo.

Mientras tanto, algunos juveniles comenzarán a tener un rol más estable dentro del plantel profesional. Dylan Gorosito, Camilo Rey Domenech y Leonel Flores serán observados de cerca por el entrenador y trabajarán como integrantes permanentes durante esta etapa de preparación. La intención es que puedan competir por un lugar y transformarse en opciones reales para afrontar las distintas competencias que se vienen.

primer ciclo del vasco en boca

Los movimientos del mercado de pases en Boca

En paralelo, el mercado de pases ya genera movimiento. La dirigencia tiene identificadas varias posiciones a reforzar y apunta a incorporar un arquero, un marcador central, un lateral derecho, un volante creativo, un extremo y un delantero de área. Además, continúan las gestiones para intentar concretar las llegadas de Jhohan Romaña y Sebastián Villa.

Al mismo tiempo, futbolistas como Marcelo Weigandt, Agustín Martegani, Carlos Palacios y Lucas Janson podrían abandonar la institución si aparecen propuestas satisfactorias. Con muchas decisiones por delante y un nuevo entrenador al mando, el de la Ribera inicia una etapa que promete cambios importantes y que comenzará a tomar forma desde este mismo jueves en Ezeiza.