Pequeño J había sido señalado poco después de hallar los cuerpos de las víctimas, como el presunto líder de la banda y quien estaba detrás del triple crimen. Ahora se sabe que no es así: él también tenía un jefe.

Si bien en un primer momento el triple crimen fue investigado por fiscales de La Matanza, al confirmarse que el móvil del triple crimen pudo haber estado relacionado con una venganza de una banda narco, el expediente pasó al fuero federal con la intervención del juez federal de Morón Jorge Rodríguez y la fiscal Mariela Labozzetta.

Ya había otras referencias de que el triple crimen había sido transmitido en vivo. Celeste Magalí González Guerrero, una de las personas detenidas con prisión preventiva y pareja de Villanueva Silva, había sostenido que la filmación fue transmitida a dos personas que estaban en José C. Paz.

“Me dijo [Villanueva Silva] que estaban haciendo una videollamada con quienes le dicen Papá y Lima, que estaban en José C. Paz”, dijo la acusada cuando había sido indagada por el fiscal de La Matanza Adrián Arribas. En esa declaración también aseguró que el móvil del triple crimen había sido una venganza por el robo de 30 kilos de cocaína.

La investigación de la jueza Arroyo Salgado, que cuenta con la colaboración de detectives de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), comenzó el año pasado tras la detención de un narco al que le habían secuestrado 15 kilos de cocaína.