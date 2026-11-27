La situación institucional del Bicho también puede influir en una eventual transferencia. Después de la eliminación frente a Independiente, el propio futbolista expuso las dificultades económicas que atraviesa el club y describió el complicado panorama que vive el plantel. "Hay chicos que no pueden pagar el alquiler. Mismo la gente que está trabajando en el staff. El clima en el vestuario es incómodo también. Nos miente, un día te dicen que va a llegar esa plata y ni aparece", había manifestado.