Boca se empieza mover y avanza por Francisco Álvarez: la postura de Argentinos Juniors
El Xeneize retomó los contactos por el zaguero de Argentinos Juniors, que podría salir si llega una propuesta económica importante.
Boca ya empieza a planificar el próximo mercado de pases y volvió a mantener conversaciones por Francisco Álvarez, defensor de Argentinos Juniors, ante la posibilidad de reforzar la última línea. El futbolista del Bicho aparece como una alternativa para cubrir una eventual baja en la defensa xeneize.
El interés no es nuevo: Álvarez ya había estado en carpeta durante la última ventana de transferencias, cuando Rodolfo Arruabarrena evaluó la posibilidad de incorporarlo. Ahora, su nombre vuelve a tomar fuerza en medio de los sondeos que recibió Lautaro Di Lollo, cuya salida podría abrirle la puerta al zaguero de La Paternal.
Por el momento, no existe una negociación formal por ninguno de los dos futbolistas. Sin embargo, en la dirigencia que comanda Juan Román Riquelme saben que pueden llegar propuestas por Di Lollo y analizan los posibles escenarios para no quedar desprotegidos en ese sector de la cancha.
La postura de Argentinos Juniors ante el interés de Boca por Francisco Álvarez
En Argentinos Juniors tampoco descartan desprenderse de Álvarez. El defensor es considerado una de las principales posibilidades de venta para conseguir un ingreso económico importante. De hecho, en septiembre pasado, River presentó una oferta de tres millones de dólares por el 50% de su pase, pero fue rechazada.
La situación institucional del Bicho también puede influir en una eventual transferencia. Después de la eliminación frente a Independiente, el propio futbolista expuso las dificultades económicas que atraviesa el club y describió el complicado panorama que vive el plantel. "Hay chicos que no pueden pagar el alquiler. Mismo la gente que está trabajando en el staff. El clima en el vestuario es incómodo también. Nos miente, un día te dicen que va a llegar esa plata y ni aparece", había manifestado.
En cuanto a sus números durante 2026, disputó 36 encuentros, convirtió tres goles y recibió doce tarjetas: once amarillas y una roja. Además, solamente se perdió tres partidos de su equipo y participó en 13 vallas invictas. Así, el defensor vuelve a aparecer en el radar del club de la Ribera, que sigue de cerca su situación mientras espera definiciones sobre el futuro de su defensa.
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