En el mediocampo también hubo una marcada presencia del campeón. Leandro Paredes y Santiago Ascacibar recibieron el reconocimiento por sus rendimientos. El capitán aportó experiencia, conducción y un gol clave frente a Vasco da Gama, mientras que el Ruso fue una pieza importante en los compromisos más exigentes y abrió el marcador en la final disputada en Barranquilla. Además, cerró su participación con tres tantos.