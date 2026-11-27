Boca dominó el equipo ideal de la Copa Sudamericana: ocho jugadores entre los elegidos
La Conmebol publicó la formación con los futbolistas más destacados de la edición 2026 y el Xeneize fue el gran protagonista, con representantes en todas las líneas.
La consagración de Boca en la Copa Sudamericana 2026 también se reflejó en los reconocimientos individuales. La Conmebol dio a conocer el equipo ideal del certamen y ocho de los once lugares quedaron en manos de futbolistas del conjunto argentino, que tuvo una participación determinante a lo largo de la competencia.
El dominio xeneize abarcó todos los sectores de la cancha. En el arco fue seleccionado el colombiano Álvaro Montero, mientras que la defensa quedó completamente integrada por jugadores de Boca: Lautaro Blanco, Lautaro Di Lollo y Facundo Jagger Herrera. El lateral se destacó durante el recorrido y la dupla central, surgida de Boca Predio, tuvo actuaciones fundamentales en los momentos decisivos.
En el mediocampo también hubo una marcada presencia del campeón. Leandro Paredes y Santiago Ascacibar recibieron el reconocimiento por sus rendimientos. El capitán aportó experiencia, conducción y un gol clave frente a Vasco da Gama, mientras que el Ruso fue una pieza importante en los compromisos más exigentes y abrió el marcador en la final disputada en Barranquilla. Además, cerró su participación con tres tantos.
Boca arrasó en el equipo ideal de la Copa Sudamericana
La delantera tuvo otros dos representantes del Xeneize: Sebastián Villa y Miguel Merentiel. El colombiano fue determinante por su velocidad y desequilibrio, además de asistir al uruguayo para el 2-0 definitivo en la final. La Bestia, por su parte, terminó el torneo con cinco goles.
Los tres lugares restantes fueron para futbolistas de otros equipos. Salomón Rodríguez, de Montevideo City Torque, fue elegido tras consagrarse máximo goleador de la competencia, con siete conquistas. Los otros seleccionados fueron Adson, de Vasco da Gama, y Bernard, de Atlético Mineiro, ambos con cinco tantos en el certamen.
De esta manera, Boca tuvo una representación mayoritaria en el equipo ideal de la Sudamericana, como reconocimiento a una campaña que terminó con la conquista internacional y puso fin a una sequía de 18 años sin títulos de esa categoría.
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