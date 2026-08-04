Boca presentó su nueva camiseta 2026/27: cómo es, cuándo debuta y cuánto cuesta

La nueva indumentaria no se limita a la camiseta. El conjunto se completa con shorts y medias diseñados en sintonía con la casaca principal, por lo que el equipo contará con una nueva equipación completa para sus compromisos de la temporada.

Las figuras de Boca que participaron de la presentación

Para la campaña de lanzamiento, Adidas contó con la participación de varios futbolistas del plantel masculino. Entre ellos estuvieron Leandro Paredes, Tomás Aranda, Santiago Ascacíbar, Lautaro Blanco, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Leonel Flores, Camilo Rey, Tomás Belmonte, Kevin Zenón y Miguel Merentiel.

La producción también incluyó a integrantes del plantel femenino de Boca. Camila Gómez Ares, Julieta Martínez, Lola Rufini y Celeste Dos Santos formaron parte de las imágenes y materiales audiovisuales preparados para presentar oficialmente la nueva camiseta. La presencia de jugadores de ambos planteles permitió mostrar la nueva indumentaria desde diferentes perspectivas y reforzar la identidad institucional alrededor del lanzamiento.

¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de Boca?

La camiseta de Boca 2026/27 ya está disponible para los hinchas desde este martes. Los aficionados pueden adquirirla a través de la aplicación de Adidas, adidas.com.ar, BocaShop.com.ar y Bitega Xeneize. En los próximos días también llegará a los distintos comercios autorizados.

Los precios oficiales anunciados para las diferentes versiones son: