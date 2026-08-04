Boca presentó su nueva camiseta 2026/27: cómo es, cuándo debuta y cuánto cuesta
Adidas lanzó la nueva camiseta titular del Xeneize, con una inédita combinación de azules y el regreso del escudo con estrellas.
Boca ya tiene nueva camiseta para la temporada 2026/27. Adidas presentó oficialmente el modelo que acompañará al Xeneize durante los próximos 12 meses y que tendrá su estreno este miércoles frente a Estudiantes de La Plata. La nueva indumentaria mantiene los colores históricos de la institución, aunque incorpora algunos detalles que la diferencian de los diseños utilizados durante los últimos años.
La principal novedad está en la combinación de dos tonos de azul que se integran con el tradicional amarillo del club de la Ribera. De esta manera, la marca alemana buscó renovar la estética de la camiseta sin abandonar los elementos que identifican al club y que forman parte de su historia.
Entre los detalles que más llamaron la atención aparece el regreso del escudo con las estrellas que representan los títulos obtenidos por la institución. El emblema vuelve a ocupar un lugar destacado en la camiseta y se suma a una serie de elementos pensados para recuperar símbolos tradicionales de la identidad boquense.
¿Cómo es la nueva camiseta de Boca?
El nuevo modelo presenta una combinación inédita de dos tonalidades de azul, acompañadas por el amarillo característico del club. La propuesta de Adidas apunta a conservar la esencia de la camiseta azul y oro, pero con una composición diferente para la temporada 2026/27.
Otro de los detalles particulares aparece en la parte posterior del cuello. Allí se incorporó la inscripción “Xeneize”, uno de los apodos más reconocidos de Boca y una referencia directa a la identidad de la institución y de sus hinchas.
La nueva indumentaria no se limita a la camiseta. El conjunto se completa con shorts y medias diseñados en sintonía con la casaca principal, por lo que el equipo contará con una nueva equipación completa para sus compromisos de la temporada.
Las figuras de Boca que participaron de la presentación
Para la campaña de lanzamiento, Adidas contó con la participación de varios futbolistas del plantel masculino. Entre ellos estuvieron Leandro Paredes, Tomás Aranda, Santiago Ascacíbar, Lautaro Blanco, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado, Leonel Flores, Camilo Rey, Tomás Belmonte, Kevin Zenón y Miguel Merentiel.
La producción también incluyó a integrantes del plantel femenino de Boca. Camila Gómez Ares, Julieta Martínez, Lola Rufini y Celeste Dos Santos formaron parte de las imágenes y materiales audiovisuales preparados para presentar oficialmente la nueva camiseta. La presencia de jugadores de ambos planteles permitió mostrar la nueva indumentaria desde diferentes perspectivas y reforzar la identidad institucional alrededor del lanzamiento.
¿Cuánto cuesta la nueva camiseta de Boca?
La camiseta de Boca 2026/27 ya está disponible para los hinchas desde este martes. Los aficionados pueden adquirirla a través de la aplicación de Adidas, adidas.com.ar, BocaShop.com.ar y Bitega Xeneize. En los próximos días también llegará a los distintos comercios autorizados.
Los precios oficiales anunciados para las diferentes versiones son:
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Versión jugador: $229.999.
Manga larga: $179.999.
Versión fan: $149.999.
Versión mujer: $139.999.
Versión niños: $109.999.
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