El video viral de Marino Hinestroza que generó confusión antes de su llegada a Boca
Una historia en redes sociales del extremo colombiano despertó polémica entre los hinchas, pero no tuvo relación con su estado físico ni con su inminente desembarco.
Marino Hinestroza volvió a quedar en el centro de la escena a pocos días de convertirse oficialmente en refuerzo de Boca, aunque esta vez no fue por cuestiones contractuales ni deportivas, sino por un video que se viralizó rápidamente en redes sociales. El futbolista colombiano compartió una historia en su cuenta de Instagram que generó revuelo entre los hinchas xeneizes, atentos a cada detalle vinculado con el primer refuerzo del club en este mercado de pases.
Las imágenes mostraban un partido informal de Fútbol 5 protagonizado por un grupo de amigos del jugador, con un clima de juego intenso, roces fuertes y varias patadas que no pasaron desapercibidas. En medio de la expectativa por su llegada al fútbol argentino, muchos interpretaron el video como una posible imprudencia o incluso como una señal de que Hinestroza estaba participando de un encuentro riesgoso desde lo físico, algo que encendió alarmas de manera inmediata.
Sin embargo, con el correr de las horas quedó claro que la situación no era tal como parecía a primera vista. El extremo colombiano no formaba parte del picado que se veía en la grabación, sino que simplemente estaba filmando el encuentro y compartiendo el momento desde afuera de la cancha. Al menos en el fragmento que publicó, no se lo observa participando del juego ni involucrado en las acciones bruscas que se viralizaron.
Marino Hinestroza será jugador de Boca
El contexto en el que apareció el video explica en gran parte la repercusión que tuvo. Hinestroza se encuentra a punto de dejar Atlético Nacional para convertirse en la primera incorporación de Boca en este 2026, en una negociación extensa y compleja que incluyó cambios de postura del club colombiano y tensiones con el propio futbolista. Finalmente, el acuerdo se cerró en una cifra cercana a los cinco millones de dólares por la totalidad de la ficha del jugador de 23 años.
Atlético Nacional conservará, además, una plusvalía del 20% ante una futura venta, un detalle que fue clave para destrabar la operación. Una vez que toda la documentación quede formalizada, Hinestroza viajará a Buenos Aires para firmar un contrato por cuatro temporadas y ponerse a disposición del cuerpo técnico de Claudio Úbeda.
Mientras tanto, cada movimiento del colombiano es seguido con lupa por el mundo Boca. El video, que en principio generó preocupación, terminó siendo apenas una anécdota en medio de la expectativa por su arribo. El futbolista continúa aguardando el momento de emprender viaje a la Argentina, enfocado en su futuro inmediato y consciente de que cualquier gesto en redes sociales puede amplificarse cuando se trata de un refuerzo de peso para uno de los clubes más grandes del continente.
