El video viral de Marino Hinestroza que generó confusión antes de su llegada a Boca

Marino Hinestroza será jugador de Boca

El contexto en el que apareció el video explica en gran parte la repercusión que tuvo. Hinestroza se encuentra a punto de dejar Atlético Nacional para convertirse en la primera incorporación de Boca en este 2026, en una negociación extensa y compleja que incluyó cambios de postura del club colombiano y tensiones con el propio futbolista. Finalmente, el acuerdo se cerró en una cifra cercana a los cinco millones de dólares por la totalidad de la ficha del jugador de 23 años.