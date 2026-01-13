Debutó en Boca, pero cruzó la vereda para ser multicampeón en River: de quién se trata
Llegó al elenco de Núñez por un pedido expreso de Passarella, siendo pieza esencial en la conquista de diferentes títulos. Los detalles en la nota.
Pocos jugadores pueden jactarse de haber vestido las camisetas de los dos gigantes del fútbol argentino: Boca Juniors y River Plate. Nombres como Óscar Ruggeri, Claudio Caniggia, Gabriel Batistuta y Sergio Berti forman parte de esta selecta lista, dejando una huella particular en ambos clubes a lo largo de sus carreras.
Entre ellos, Berti es uno de los casos más recordados. Tras brillar en la década del 90 con el "Xeneize", su relación con la dirigencia del club se tensó hasta que decidió dar el salto al equipo de sus amores, River, cumpliendo además un pedido expreso de Daniel Passarella.
Sergio Berti y su paso por el fútbol
Berti debutó en Boca Juniors a principios de los 90, donde jugó pocos partidos, pero se mostró como un jugador con potencial. Su paso por el club fue breve debido a diferencias con la dirigencia, lo que lo llevó a dar un giro drástico a River.
La mudanza generó revuelo, ya que no era común que un jugador se trasladara de un gigante al otro, y contó con el respaldo de figuras clave como Passarella y la recomendación de César Luis Menotti.
En el "Millonario" encontró su lugar y se transformó en un referente del mediocampo y la ofensiva, consolidándose como uno de los futbolistas más determinantes de aquel plantel multicampeón.
Su gran rendimiento dentro del verde césped le permitió alzarse con varios títulos locales e internacionales, al mismo tiempo que logró dar el salto el exterior, pasando por las ligas de México, España e Italia.
La exigencia física y algunas lesiones, especialmente en sus rodillas, marcaron el final de su carrera profesional antes de que alcanzara los 34 años.
Su vida después del retiro
Tras retirarse, Berti quedó con serios problemas en las rodillas y los cartílagos, que le dificultan correr e incluso caminar. A pesar de eso, se dedicó a la dirección técnica, aunque sus lesiones siguen marcando su día a día.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario