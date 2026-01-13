Debutó en Boca, pero cruzó la vereda para ser multicampeón en River: de quién se trata

Su gran rendimiento dentro del verde césped le permitió alzarse con varios títulos locales e internacionales, al mismo tiempo que logró dar el salto el exterior, pasando por las ligas de México, España e Italia.

La exigencia física y algunas lesiones, especialmente en sus rodillas, marcaron el final de su carrera profesional antes de que alcanzara los 34 años.

Su vida después del retiro

Tras retirarse, Berti quedó con serios problemas en las rodillas y los cartílagos, que le dificultan correr e incluso caminar. A pesar de eso, se dedicó a la dirección técnica, aunque sus lesiones siguen marcando su día a día.