Franco Colapinto buscará revancha en la Fórmula 1: cuándo corre en México y a qué hora

Un circuito especial y un desafío por la altitud

El Autódromo Hermanos Rodríguez tiene una extensión de 4,304 kilómetros y se encuentra a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. La altitud representa un desafío técnico para los equipos, que deben encontrar una configuración adecuada para mantener el rendimiento de sus monoplazas.

“El Autódromo Hermanos Rodríguez siempre es un circuito especial para correr y se vive un gran ambiente con los fanáticos mexicanos”, afirmó Colapinto. Además, destacó el sector del estadio, uno de los lugares más emblemáticos del trazado: “Se los puede escuchar alentando y cantando, especialmente en la zona del estadio, que es una de las partes más particulares de cualquier circuito”.

Sobre las condiciones técnicas, agregó: “La gran altitud también sumará un desafío diferente, por lo que tendremos que encontrar una buena puesta a punto del auto para afrontar esas condiciones tan particulares y colocarnos en la posición más competitiva posible”.

¿Por qué Colapinto no participará de la primera práctica?

El viernes tendrá una particularidad para Alpine: Gabriele Minì conducirá el auto de Colapinto durante la primera sesión de entrenamientos, como parte del programa obligatorio de prácticas para pilotos debutantes.

El italiano, integrante de la Academia Alpine, explicó que se preparó especialmente para la oportunidad. “Tengo muchas ganas de subirme al A526 y participar en mi primera práctica libre de F1”, sostuvo. Franco, por su parte, volverá a pista en la segunda sesión del viernes para comenzar su preparación de cara al resto del fin de semana.

Cronograma del GP de México 2026: días y horarios en Argentina

Los horarios corresponden a la Argentina. La competencia podrá seguirse a través de Fox Sports y Disney+ Premium. La actividad de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez se desarrollará de acuerdo con el siguiente calendario:

Viernes 30 de octubre

Práctica libre 1: 15.30 a 16.30.

Práctica libre 2: 19 a 20.

Sábado 31 de octubre

Práctica libre 3: 14.30 a 15.30.

Clasificación: 18 a 19.

Domingo 1 de noviembre