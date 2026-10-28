Franco Colapinto buscará revancha en la Fórmula 1: cuándo corre en México y a qué hora
El piloto argentino de Alpine buscará recuperarse en la 19ª fecha del campeonato 2026 después de su frustrante paso por Austin.
Franco Colapinto afrontará el Gran Premio de la Ciudad de México con el objetivo de cortar su racha negativa en la Fórmula 1. Después de abandonar en el circuito de Austin, el argentino intentará cambiar la tendencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez, escenario de la 19ª fecha de la temporada 2026.
El piloto de Alpine viene de atravesar semanas complicadas, con cuatro abandonos en las últimas cinco carreras. Por eso, la cita mexicana aparece como una nueva oportunidad para recuperar confianza, completar un fin de semana sin inconvenientes y acercarse a los puntos.
¿Qué dijo Colapinto antes del GP de México?
En declaraciones difundidas por Alpine, el argentino se refirió al desenlace de la carrera en Estados Unidos y al incidente que protagonizó con Arvid Lindblad. “Fue una verdadera lástima tener que abandonar por segunda carrera consecutiva en Austin, después de que el auto sufriera daños por el incidente con Lindblad”, expresó.
Pese al resultado, destacó que había conseguido avanzar durante la competencia. “Habíamos logrado avanzar razonablemente, teniendo en cuenta que largamos desde el fondo y con neumáticos duros”, explicó. De cara a la próxima fecha, el objetivo es claro: “Ahora estamos completamente enfocados en México y en tener un fin de semana más tranquilo y positivo”.
El argentino también reconoció la dificultad del momento que atraviesa y la necesidad de revertir los resultados. “Hay que trabajar para México. Por suerte viene ahora bastante rápido y vamos a intentar revertir esta situación. Resetear rápido, se viene ya México y por suerte, porque fue una semana dura”, señaló.
Un circuito especial y un desafío por la altitud
El Autódromo Hermanos Rodríguez tiene una extensión de 4,304 kilómetros y se encuentra a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. La altitud representa un desafío técnico para los equipos, que deben encontrar una configuración adecuada para mantener el rendimiento de sus monoplazas.
“El Autódromo Hermanos Rodríguez siempre es un circuito especial para correr y se vive un gran ambiente con los fanáticos mexicanos”, afirmó Colapinto. Además, destacó el sector del estadio, uno de los lugares más emblemáticos del trazado: “Se los puede escuchar alentando y cantando, especialmente en la zona del estadio, que es una de las partes más particulares de cualquier circuito”.
Sobre las condiciones técnicas, agregó: “La gran altitud también sumará un desafío diferente, por lo que tendremos que encontrar una buena puesta a punto del auto para afrontar esas condiciones tan particulares y colocarnos en la posición más competitiva posible”.
¿Por qué Colapinto no participará de la primera práctica?
El viernes tendrá una particularidad para Alpine: Gabriele Minì conducirá el auto de Colapinto durante la primera sesión de entrenamientos, como parte del programa obligatorio de prácticas para pilotos debutantes.
El italiano, integrante de la Academia Alpine, explicó que se preparó especialmente para la oportunidad. “Tengo muchas ganas de subirme al A526 y participar en mi primera práctica libre de F1”, sostuvo. Franco, por su parte, volverá a pista en la segunda sesión del viernes para comenzar su preparación de cara al resto del fin de semana.
Cronograma del GP de México 2026: días y horarios en Argentina
Los horarios corresponden a la Argentina. La competencia podrá seguirse a través de Fox Sports y Disney+ Premium. La actividad de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez se desarrollará de acuerdo con el siguiente calendario:
Viernes 30 de octubre
- Práctica libre 1: 15.30 a 16.30.
- Práctica libre 2: 19 a 20.
Sábado 31 de octubre
- Práctica libre 3: 14.30 a 15.30.
- Clasificación: 18 a 19.
Domingo 1 de noviembre
- Carrera: 17.
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