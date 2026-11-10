Boca: los dos regresos y las dudas de Arruabarrena para la semifinal ante Banfield

Battaglia jugó ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana después de mucho tiempo sin actividad, pero tuvo algunas molestias que lo dejaron afuera de los últimos entrenamientos. En el club son cautos: su lugar en la lista dependerá de cómo responda en la semana. Leandro Paredes, por su parte, hizo trabajos regenerativos junto a Lautaro Blanco. El volante había pedido el cambio en el último partido, pero los estudios descartaron una lesión y estará disponible para jugar desde el arranque.