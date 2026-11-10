Boca: los dos regresos y las dudas de Arruabarrena para la semifinal ante Banfield
Boca vuelve a tener a Bareiro y Battaglia para la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield, el sábado 14 a las 19 en Mendoza; Paredes y Blanco descansaron.
Boca volvió a entrenarse este martes, después de los festejos por ganar la tabla anual, y ya piensa en la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield. Se juega el sábado 14 de noviembre, a las 19, en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. La práctica dejó dos regresos importantes: Adam Bareiro y Rodrigo Battaglia.
El delantero paraguayo ya superó sus lesiones y completó sin problemas los últimos trabajos físicos y con pelota. El cuerpo técnico planea llevarlo a Mendoza, aunque será difícil que arranque de titular: Miguel Merentiel y Enner Valencia atraviesan un gran momento.
Battaglia jugó ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana después de mucho tiempo sin actividad, pero tuvo algunas molestias que lo dejaron afuera de los últimos entrenamientos. En el club son cautos: su lugar en la lista dependerá de cómo responda en la semana. Leandro Paredes, por su parte, hizo trabajos regenerativos junto a Lautaro Blanco. El volante había pedido el cambio en el último partido, pero los estudios descartaron una lesión y estará disponible para jugar desde el arranque.
Boca: los dos regresos y las dudas de Arruabarrena para la semifinal ante Banfield
IMPORTANTE: Buena noticia para Boca: cómo está Leandro Paredes tras haber sido reemplazado ante Defensa
Las dudas de Rodolfo Arruabarrena en el ataque de Boca
Rodolfo Arruabarrena evalúa una o dos variantes en el frente de ataque. Tomás Aranda podría tener una chance en lugar de Alan Velasco. Leonel Flores, en cambio, pelea un lugar con Sebastián Villa, que llega fortalecido tras su actuación ante Defensa y Justicia y por ahora corre con ventaja.
El resto del equipo no tendría cambios importantes. La decisión final llegará después de los últimos entrenamientos. El plantel viajará el viernes 13 al mediodía a Mendoza y se concentrará en el hotel Hilton de Guaymallén.
La agenda de Boca: los próximos partidos
- Sábado 14 de noviembre, 19 h: vs. Banfield (semifinal de la Copa Argentina).
- Sábado 21 de noviembre, 19.30 h: vs. Atlético Mineiro (final de la Copa Sudamericana).
- A confirmar: vs. Independiente Rivadavia (octavos de final del Torneo Clausura).
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