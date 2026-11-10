Aseguran que River quiere adelantar el partido ante Lanús por los octavos de final: el curioso motivo
A la espera de la comunicación oficial por parte de la Liga Profesional de Fútbol, estalló un trascendido sobre el pedido del "Millonario".
Tras cerrarse la fase de grupos del Torneo Clausura, el River de Leonardo Ponzio ya conoce a su rival para los octavos de final: Lanús. Y al parecer, ya comenzaron las tratativas y la disputa por la fecha, a la espera de la comunicación oficial por parte de la Liga Profesional de Fútbol.
Si bien el cruce en el Estadio Monumental está perfilado en principio para el domingo 22 de noviembre, en Núñez se desató una silenciosa batalla dirigencial para modificar la programación por un motivo tan particular como sensible: la agenda de Boca.
"Boca juega en Barranquilla el 21. River quiere jugar un día antes con Lanús para evitar jugar en el Monumental con un posible festejo de Boca y malestar de la gente”, aseguró el periodista Gustavo Yarroch en ESPN.
El factor Sudamericana y el temor en River
El conflicto de calendario radica en la coincidencia con la definición internacional del rival de toda la vida:
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Final en Barranquilla: El sábado 21 de noviembre, Boca disputará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro en Colombia.
El pedido de River: En la dirigencia del "Millonario" pretenden adelantar el partido ante el "Granate" para no jugar al día siguiente de una eventual consagración del equipo de Rodolfo Arruabarrena.
El trasfondo político: Habiendo quedado eliminado tempranamente del certamen continental, en Núñez buscan evitar quedar expuestos al clima festivo del clásico rival y prefieren que su compromiso de playoff se dispute en una fecha que no quede condicionada por el resultado en Colombia.
Las próximas horas serán determinantes en la Liga Profesional para definir si prospera el reclamo de River o si se mantiene la fijación original del domingo 22.
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